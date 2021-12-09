В Госдуме предложили отказаться от ежегодных выплат школьникам

10 декабря 2021 в 09:50 Размер текста - 17 +

Законопроект предусматривал ежегодную выплату в 10 000 рублей к 1 сентября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Комитет Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов решил отклонить законопроект, который вводит ежегодную выплату для школьников к 1 сентября. Документ был внесен на рассмотрение 23 апреля 2021 года. «Рассмотрев указанный проект федерального закона, комитет Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов решил рекомендовать Государственной Думе отклонить в первом чтении указанный проект федерального закона. Направить настоящее решение, текст законопроекта и материалы к нему в совет Государственной Думы», — сообщается в заключении комитета, опубликованном в системе обеспечения законодательной деятельности. Законопроект предлагал перечислять семьям с детьми по 10 000 рублей на каждого ребенка к 1 сентября. Документ также предусматривает ежегодную индексацию выплаты, чтобы сохранить ее покупательскую способность. Совет Госдумы РФ предложил рассмотреть законопроект в начале декабря. Ранее президент РФ Владимир Путин во время послания Федеральному Собранию поручил выплатить по 10 000 рублей детям от 6 до 18 лет. Предполагалось, что эти средства родители потратят на подготовку к школе. Выплаты получили почти 21 миллион детей. После появились слухи о возможных дополнительных начислениях, однако в Минтруде РФ это опровергли. В ведомстве заявили, что повторно получить выплату на ребенка школьного возраста нельзя, передает телеканал 360. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Комитет Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов решил отклонить законопроект, который вводит ежегодную выплату для школьников к 1 сентября. Документ был внесен на рассмотрение 23 апреля 2021 года. «Рассмотрев указанный проект федерального закона, комитет Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов решил рекомендовать Государственной Думе отклонить в первом чтении указанный проект федерального закона. Направить настоящее решение, текст законопроекта и материалы к нему в совет Государственной Думы», — сообщается в заключении комитета, опубликованном в системе обеспечения законодательной деятельности. Законопроект предлагал перечислять семьям с детьми по 10 000 рублей на каждого ребенка к 1 сентября. Документ также предусматривает ежегодную индексацию выплаты, чтобы сохранить ее покупательскую способность. Совет Госдумы РФ предложил рассмотреть законопроект в начале декабря. Ранее президент РФ Владимир Путин во время послания Федеральному Собранию поручил выплатить по 10 000 рублей детям от 6 до 18 лет. Предполагалось, что эти средства родители потратят на подготовку к школе. Выплаты получили почти 21 миллион детей. После появились слухи о возможных дополнительных начислениях, однако в Минтруде РФ это опровергли. В ведомстве заявили, что повторно получить выплату на ребенка школьного возраста нельзя, передает телеканал 360.