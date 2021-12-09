09 декабря 2021
08 декабря 2021

В курганском СИЗО на школьной олимпиаде победил 30-летний ученик

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, сизо, колючая проволока, тюрьма
Олимпиада прошла среди осужденных Фото:

В Кургане в СИЗО-1 на олимпиаде по русскому языку победил 30-летний ученик вечерней школы. Данная информация размещена 10 декабря на сайте УФСИН России по Курганской области.

«Победителем стал 30-летний ученик 9-го класса вечерней школы, набравший 92 балла. Ранее этот осужденный занял первое место в олимпиаде по географии», — указано в сообщении.

В мероприятии участвовали осужденные из отряда хозяйственного обслуживания, обучающиеся в 8-10-м классах вечерней школы. Им задали 25 вопросов разной сложности из популярных школьных олимпиад. Всего можно было набрать 120 баллов.

Учитель русского языка и литературы Сергей Климонтович, который провел олимпиаду, объяснил, что с помощью нее организаторы хотели привить ученикам интерес к русскому языку, а не выявить лучших. В ведомстве отметили, что предметные олимпиады планируют проводить и в других исправительных учреждениях региона.

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В Кургане в СИЗО-1 на олимпиаде по русскому языку победил 30-летний ученик вечерней школы. Данная информация размещена 10 декабря на сайте УФСИН России по Курганской области. «Победителем стал 30-летний ученик 9-го класса вечерней школы, набравший 92 балла. Ранее этот осужденный занял первое место в олимпиаде по географии», — указано в сообщении. В мероприятии участвовали осужденные из отряда хозяйственного обслуживания, обучающиеся в 8-10-м классах вечерней школы. Им задали 25 вопросов разной сложности из популярных школьных олимпиад. Всего можно было набрать 120 баллов. Учитель русского языка и литературы Сергей Климонтович, который провел олимпиаду, объяснил, что с помощью нее организаторы хотели привить ученикам интерес к русскому языку, а не выявить лучших. В ведомстве отметили, что предметные олимпиады планируют проводить и в других исправительных учреждениях региона.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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