В курганском СИЗО на школьной олимпиаде победил 30-летний ученик

Олимпиада прошла среди осужденных Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане в СИЗО-1 на олимпиаде по русскому языку победил 30-летний ученик вечерней школы. Данная информация размещена 10 декабря на сайте УФСИН России по Курганской области.

«Победителем стал 30-летний ученик 9-го класса вечерней школы, набравший 92 балла. Ранее этот осужденный занял первое место в олимпиаде по географии», — указано в сообщении.

В мероприятии участвовали осужденные из отряда хозяйственного обслуживания, обучающиеся в 8-10-м классах вечерней школы. Им задали 25 вопросов разной сложности из популярных школьных олимпиад. Всего можно было набрать 120 баллов.

Учитель русского языка и литературы Сергей Климонтович, который провел олимпиаду, объяснил, что с помощью нее организаторы хотели привить ученикам интерес к русскому языку, а не выявить лучших. В ведомстве отметили, что предметные олимпиады планируют проводить и в других исправительных учреждениях региона.