В выходные в Пермский край вернутся 20-градусные морозы

10 декабря 2021 в 10:11 Размер текста - 17 +

Суббота и воскресенье в Перми ожидаются морозными Фото: Алексей Глазырин © URA.RU На смену относительно теплой погоде, которая установилась во второй половине рабочей недели в Пермском крае, в выходные в регион придет похолодание. Обильных осадков не ожидается, но температура воздуха опустится ниже минус 20 градусов. «В выходные дни в Пермском крае ожидается понижение температуры, связанное с вторжением холодного воздуха по восточной периферии антициклона, смещающегося из центра европейской территории России на Удмуртию. Минимальная температура в большинстве районов окажется ниже −20 градусов, а днем составит 12—17 градусов мороза. Обойдется без существенных осадков, однако в отдельных районах возможны дымки или туманы», — говорится на сайте проекта «Метеоролог и Я». В Перми в субботу и воскресенье температура воздуха ночью будет минус 19—минус 21, днем 13—16 ниже нуля. Осадков не ожидается, а ветер будет слабым. Ранее URA.RU рассказывало, что в Прикамье в декабре отмечаются резкие перепады погоды — температура воздуха меняется от положительных до резко отрицательных значений. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

На смену относительно теплой погоде, которая установилась во второй половине рабочей недели в Пермском крае, в выходные в регион придет похолодание. Обильных осадков не ожидается, но температура воздуха опустится ниже минус 20 градусов. «В выходные дни в Пермском крае ожидается понижение температуры, связанное с вторжением холодного воздуха по восточной периферии антициклона, смещающегося из центра европейской территории России на Удмуртию. Минимальная температура в большинстве районов окажется ниже −20 градусов, а днем составит 12—17 градусов мороза. Обойдется без существенных осадков, однако в отдельных районах возможны дымки или туманы», — говорится на сайте проекта «Метеоролог и Я». В Перми в субботу и воскресенье температура воздуха ночью будет минус 19—минус 21, днем 13—16 ниже нуля. Осадков не ожидается, а ветер будет слабым. Ранее URA.RU рассказывало, что в Прикамье в декабре отмечаются резкие перепады погоды — температура воздуха меняется от положительных до резко отрицательных значений.