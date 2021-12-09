09 декабря 2021
08 декабря 2021

В выходные в Пермский край вернутся 20-градусные морозы

© Служба новостей «URA.RU»
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Зимние виды города Пермь, правительство пермского края, зима, город пермь
Суббота и воскресенье в Перми ожидаются морозными Фото:

На смену относительно теплой погоде, которая установилась во второй половине рабочей недели в Пермском крае, в выходные в регион придет похолодание. Обильных осадков не ожидается, но температура воздуха опустится ниже минус 20 градусов.

«В выходные дни в Пермском крае ожидается понижение температуры, связанное с вторжением холодного воздуха по восточной периферии антициклона, смещающегося из центра европейской территории России на Удмуртию. Минимальная температура в большинстве районов окажется ниже −20 градусов, а днем составит 12—17 градусов мороза. Обойдется без существенных осадков, однако в отдельных районах возможны дымки или туманы», — говорится на сайте проекта «Метеоролог и Я».

В Перми в субботу и воскресенье температура воздуха ночью будет минус 19—минус 21, днем 13—16 ниже нуля. Осадков не ожидается, а ветер будет слабым. Ранее URA.RU рассказывало, что в Прикамье в декабре отмечаются резкие перепады погоды — температура воздуха меняется от положительных до резко отрицательных значений.

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На смену относительно теплой погоде, которая установилась во второй половине рабочей недели в Пермском крае, в выходные в регион придет похолодание. Обильных осадков не ожидается, но температура воздуха опустится ниже минус 20 градусов. «В выходные дни в Пермском крае ожидается понижение температуры, связанное с вторжением холодного воздуха по восточной периферии антициклона, смещающегося из центра европейской территории России на Удмуртию. Минимальная температура в большинстве районов окажется ниже −20 градусов, а днем составит 12—17 градусов мороза. Обойдется без существенных осадков, однако в отдельных районах возможны дымки или туманы», — говорится на сайте проекта «Метеоролог и Я». В Перми в субботу и воскресенье температура воздуха ночью будет минус 19—минус 21, днем 13—16 ниже нуля. Осадков не ожидается, а ветер будет слабым. Ранее URA.RU рассказывало, что в Прикамье в декабре отмечаются резкие перепады погоды — температура воздуха меняется от положительных до резко отрицательных значений.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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