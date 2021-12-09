В выходные в Пермский край вернутся 20-градусные морозы

На смену относительно теплой погоде, которая установилась во второй половине рабочей недели в Пермском крае, в выходные в регион придет похолодание. Обильных осадков не ожидается, но температура воздуха опустится ниже минус 20 градусов.
«В выходные дни в Пермском крае ожидается понижение температуры, связанное с вторжением холодного воздуха по восточной периферии антициклона, смещающегося из центра европейской территории России на Удмуртию. Минимальная температура в большинстве районов окажется ниже −20 градусов, а днем составит 12—17 градусов мороза. Обойдется без существенных осадков, однако в отдельных районах возможны дымки или туманы», — говорится на сайте проекта «Метеоролог и Я».
В Перми в субботу и воскресенье температура воздуха ночью будет минус 19—минус 21, днем 13—16 ниже нуля. Осадков не ожидается, а ветер будет слабым. Ранее URA.RU рассказывало, что в Прикамье в декабре отмечаются резкие перепады погоды — температура воздуха меняется от положительных до резко отрицательных значений.
На смену относительно теплой погоде, которая установилась во второй половине рабочей недели в Пермском крае, в выходные в регион придет похолодание. Обильных осадков не ожидается, но температура воздуха опустится ниже минус 20 градусов. «В выходные дни в Пермском крае ожидается понижение температуры, связанное с вторжением холодного воздуха по восточной периферии антициклона, смещающегося из центра европейской территории России на Удмуртию. Минимальная температура в большинстве районов окажется ниже −20 градусов, а днем составит 12—17 градусов мороза. Обойдется без существенных осадков, однако в отдельных районах возможны дымки или туманы», — говорится на сайте проекта «Метеоролог и Я». В Перми в субботу и воскресенье температура воздуха ночью будет минус 19—минус 21, днем 13—16 ниже нуля. Осадков не ожидается, а ветер будет слабым. Ранее URA.RU рассказывало, что в Прикамье в декабре отмечаются резкие перепады погоды — температура воздуха меняется от положительных до резко отрицательных значений.