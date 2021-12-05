Синоптики назвали дату потепления в Перми

В Пермском крае ожидаются резкие перепады температуры Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

После оттепели в Пермском крае ударили морозы — в понедельник температура воздуха опустилась до -20 градусов. Контрастный характер погоды на этой неделе продолжится, а потеплеет уже в среду.

«В среду в Пермском крае произойдет резкое и значительное потепление. Днем на теплом фронте вероятен сильный снег, а ближе к полуночи — гололедные явления. В четверг температура воздуха в регионе повысится до −4…+1 градусов, но на этот раз оттепель более вероятна в северных районах», — говорится на портале «Метеоролог и Я».

По предварительным прогнозам, в выходные дни вновь ожидается похолодание. В субботу температура воздуха понизится лишь по северу края, а к воскресенью новая порция холодного воздуха распространится уже на весь регион. В ночь на воскресенье в большинстве районов температура воздуха понизится до −15…−20 градусов, днем ожидается около −10…−15.

Минувшие выходные в Прикамье выдались очень теплыми. В субботу шел дождь. В ГИС-центре Пермского университета сообщают, что 4 декабря в Перми был установлен суточный температурный рекорд. Максимальная температура достигла отметки +2,9 градуса, что на 0,4 градуса выше прежнего максимума 1961 года.