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Синоптики назвали дату потепления в Перми

© Служба новостей «URA.RU»
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Уборка снега на улицах города. Пермь, уборка снега, велосипедист, уборка дорог
В Пермском крае ожидаются резкие перепады температуры Фото:

После оттепели в Пермском крае ударили морозы — в понедельник температура воздуха опустилась до -20 градусов. Контрастный характер погоды на этой неделе продолжится, а потеплеет уже в среду.

«В среду в Пермском крае произойдет резкое и значительное потепление. Днем на теплом фронте вероятен сильный снег, а ближе к полуночи — гололедные явления. В четверг температура воздуха в регионе повысится до −4…+1 градусов, но на этот раз оттепель более вероятна в северных районах», — говорится на портале «Метеоролог и Я».

По предварительным прогнозам, в выходные дни вновь ожидается похолодание. В субботу температура воздуха понизится лишь по северу края, а к воскресенью новая порция холодного воздуха распространится уже на весь регион. В ночь на воскресенье в большинстве районов температура воздуха понизится до −15…−20 градусов, днем ожидается около −10…−15.

Минувшие выходные в Прикамье выдались очень теплыми. В субботу шел дождь. В ГИС-центре Пермского университета сообщают, что 4 декабря в Перми был установлен суточный температурный рекорд. Максимальная температура достигла отметки +2,9 градуса, что на 0,4 градуса выше прежнего максимума 1961 года.

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После оттепели в Пермском крае ударили морозы — в понедельник температура воздуха опустилась до -20 градусов. Контрастный характер погоды на этой неделе продолжится, а потеплеет уже в среду. «В среду в Пермском крае произойдет резкое и значительное потепление. Днем на теплом фронте вероятен сильный снег, а ближе к полуночи — гололедные явления. В четверг температура воздуха в регионе повысится до −4…+1 градусов, но на этот раз оттепель более вероятна в северных районах», — говорится на портале «Метеоролог и Я». По предварительным прогнозам, в выходные дни вновь ожидается похолодание. В субботу температура воздуха понизится лишь по северу края, а к воскресенью новая порция холодного воздуха распространится уже на весь регион. В ночь на воскресенье в большинстве районов температура воздуха понизится до −15…−20 градусов, днем ожидается около −10…−15. Минувшие выходные в Прикамье выдались очень теплыми. В субботу шел дождь. В ГИС-центре Пермского университета сообщают, что 4 декабря в Перми был установлен суточный температурный рекорд. Максимальная температура достигла отметки +2,9 градуса, что на 0,4 градуса выше прежнего максимума 1961 года.
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