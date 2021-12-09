В МЧС сообщили, что пожар начался из-за возгорания утеплителя (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Летняя Универсиада-2023 в Екатеринбурге

В Екатеринбурге начался пожар на стройке деревни Универсиады. Об этом URA.RU сообщили очевидцы.

«Горит деревня Универсиады, вся округа в дыму. Его видно за несколько километров», — сообщил подписчик. Он поделился кадрами, как от стройки, расположенной за «Екатеринбург-ЭКСПО», поднимается густой черный дым.

«На цокольном этаже горел утеплитель. Пожар был потушен до прибытия подразделения пожарных. Пострадавших нет», — сообщили агентству в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

URA.RU обратилось в пресс-службу группы компаний «Синара», занимающейся строительством деревни. Там пообещали уточнить детали пожара позднее.

Екатеринбург 2 июля выиграл заявку на организацию летней Универсиады в 2023 году. Ранее ожидалось, что основная площадка мероприятия — деревня студенческих игр — будет построена на ВИЗе-правобережном, но URA.RU стало известно о переносе проекта на территорию за «Екатеринбург-Экспо».

Обновлено 11:09 (09:09 мск):

«10 декабря в 09:40 на стройплощадке общежитий деревни Универсиады произошло возгорание мусорного контейнера, находящегося рядом со зданием общежития №4. Площадь пожара составила 12 квадратных метров», — сообщили URA.RU в пресс-службе «Синары». Там отметили, что находящиеся на месте работники сами потушили пожар. По факту произошедшего проведут служебное расследование.