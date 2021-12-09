Дума Нижневартовска приняла бюджет с дефицитом в 1 млрд рублей

Против принятия финансового документа проголосовали два депутата Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Депутаты думы Нижневартовска (ХМАО) приняли бюджет на 2022 год с дефицитом почти в миллиард рублей. Народные избранники проголосовали за бюджет в ходе очередного заседания думы, передает корреспондент URA.RU.

Доходная часть городского бюджета по плану составит в сумме 21 млрд 110 млн 593 тыс. рублей. Общий объем расходов превысит 22 млрд 100 млн рублей. Дефицит бюджета обозначен 989 млн 699 тыс. рублей. «Основными параметрами бюджетной политики остаются сохранение финансовой устойчивости и сбалансированности бюджета города, повышение уровня жизни граждан, создание комфортных условий проживания, обеспечение достойного эффективного труда людей и успешного предпринимательства», — рассказала депутатам директор департамента финансов мэрии Нижневартовска Инна Теляга.

Как стало известно в ходе заседания, дефицит городского бюджета будет перекрыт за счет заемных средств, при этом безвозмездные поступления в городской бюджет составят 69%. В 2021 году дефицит составлял 600 миллионов рублей при расходах более чем в 20 млрд. Расходы бюджета направят на реализацию социально ориентированных программ — развитие образования, социальной сферы, содержание дорожного хозяйства и организацию транспортного обслуживания и благоустройства. За принятие бюджета на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годов проголосовали 23 депутата, против высказались два народных избранника.