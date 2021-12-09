09 декабря 2021

В Екатеринбурге при поддержке ФСБ уничтожили 300 кг сыра и хамона. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Фестиваль «Планета сыра» в ТРЦ «Пассаж». Екатеринбург, сыр, фермерские продукты
Вся продукция снята с реализации и уничтожена Фото:

Свердловские управления ФСБ и Россельхознадзора выявили несколько сотен килограмм несанкционированного европейского сыра, колбас и хамона в одном из магазинов в центре Екатеринбурга. Вся продукция была изъята и уничтожена. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Свердловской области.

«По результатам мероприятия, составлен один административный протокол. Вся продукция снята с реализации и уничтожена», — сообщили в пресс-службе.

В магазине на улице Красноармейской выявили 110 кг мясной и 175,06 кг молочной продукции, запрещенной к ввозу на территорию РФ. На упаковке товара были указаны страны-производители — Испания, Франция, Польша, Италия. В отношении владельца продукции возбуждено дело об административной ответственности по ст. 10.8 ч.1 КоАП РФ.

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Свердловские управления ФСБ и Россельхознадзора выявили несколько сотен килограмм несанкционированного европейского сыра, колбас и хамона в одном из магазинов в центре Екатеринбурга. Вся продукция была изъята и уничтожена. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Свердловской области. «По результатам мероприятия, составлен один административный протокол. Вся продукция снята с реализации и уничтожена», — сообщили в пресс-службе. В магазине на улице Красноармейской выявили 110 кг мясной и 175,06 кг молочной продукции, запрещенной к ввозу на территорию РФ. На упаковке товара были указаны страны-производители — Испания, Франция, Польша, Италия. В отношении владельца продукции возбуждено дело об административной ответственности по ст. 10.8 ч.1 КоАП РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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