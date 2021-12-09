09 декабря 2021
08 декабря 2021

Чиновник из ЯНАО, обвиненный в коррупции, не смог оспорить штраф

© Служба новостей «URA.RU»
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Лошкин Алексей. Интервью. Челябинск. , молоток, суд
Кассационный суд оставил без изменения решения нижестоящих судов о назначении штрафа Семену Свидлову Фото:

Первый заместитель главы администрации Тазовского района (ЯНАО) Семен Свидлов не смог оспорить в кассационном суде штраф в 5 тысяч рублей, назначенный ему за волокиту. Об этом сообщается на официальном сайте прокуратуры ЯНАО.

«Мировой судья удовлетворил требования прокурора, виновному должностному лицу назначил штраф в размере 5 тыс. рублей, Тазовский районный суд оставил назначенное наказание без изменения. Накануне Седьмой кассационный суд общей юрисдикции рассмотрел жалобу чиновника и оставил решения нижестоящих судов без изменения. Штраф уплачен в установленный законом срок», — говорится в сообщении прокуратуры.

Административное дело в отношении Семена Свидлова было возбуждено из-за нарушения порядка рассмотрения обращения жителя Санкт-Петербурга. В связи с этим прокуратура подала в суд на чиновника.

URA.RU обратилось в администрацию Тазовского района за комментарием. Ответ на момент публикации не поступил.

Ранее URA.RU сообщало, что замглавы администрации Тазовского района Семена Свидлова задержали по подозрению в коррупции. В отношении чиновника было возбуждено уголовное дело. Его подозревают в участии в коррупционном скандале в Надыме: из бюджета города пропало 29 млн рублей.

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Первый заместитель главы администрации Тазовского района (ЯНАО) Семен Свидлов не смог оспорить в кассационном суде штраф в 5 тысяч рублей, назначенный ему за волокиту. Об этом сообщается на официальном сайте прокуратуры ЯНАО. «Мировой судья удовлетворил требования прокурора, виновному должностному лицу назначил штраф в размере 5 тыс. рублей, Тазовский районный суд оставил назначенное наказание без изменения. Накануне Седьмой кассационный суд общей юрисдикции рассмотрел жалобу чиновника и оставил решения нижестоящих судов без изменения. Штраф уплачен в установленный законом срок», — говорится в сообщении прокуратуры. Административное дело в отношении Семена Свидлова было возбуждено из-за нарушения порядка рассмотрения обращения жителя Санкт-Петербурга. В связи с этим прокуратура подала в суд на чиновника. URA.RU обратилось в администрацию Тазовского района за комментарием. Ответ на момент публикации не поступил. Ранее URA.RU сообщало, что замглавы администрации Тазовского района Семена Свидлова задержали по подозрению в коррупции. В отношении чиновника было возбуждено уголовное дело. Его подозревают в участии в коррупционном скандале в Надыме: из бюджета города пропало 29 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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