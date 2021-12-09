Чиновник из ЯНАО, обвиненный в коррупции, не смог оспорить штраф

Кассационный суд оставил без изменения решения нижестоящих судов о назначении штрафа Семену Свидлову Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Первый заместитель главы администрации Тазовского района (ЯНАО) Семен Свидлов не смог оспорить в кассационном суде штраф в 5 тысяч рублей, назначенный ему за волокиту. Об этом сообщается на официальном сайте прокуратуры ЯНАО.

«Мировой судья удовлетворил требования прокурора, виновному должностному лицу назначил штраф в размере 5 тыс. рублей, Тазовский районный суд оставил назначенное наказание без изменения. Накануне Седьмой кассационный суд общей юрисдикции рассмотрел жалобу чиновника и оставил решения нижестоящих судов без изменения. Штраф уплачен в установленный законом срок», — говорится в сообщении прокуратуры.

Административное дело в отношении Семена Свидлова было возбуждено из-за нарушения порядка рассмотрения обращения жителя Санкт-Петербурга. В связи с этим прокуратура подала в суд на чиновника.

URA.RU обратилось в администрацию Тазовского района за комментарием. Ответ на момент публикации не поступил.

Ранее URA.RU сообщало, что замглавы администрации Тазовского района Семена Свидлова задержали по подозрению в коррупции. В отношении чиновника было возбуждено уголовное дело. Его подозревают в участии в коррупционном скандале в Надыме: из бюджета города пропало 29 млн рублей.