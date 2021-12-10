Из-за снегопада рейс Петербург-Пермь отправили в Кольцово

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прибытие Белавиа в Кольцово. Екатеринбург , аэропорт, самолет
В 08.15 самолет отправился из Кольцово в пункт назначения Фото:

Самолет, летевший из Санкт-Петербурга в Пермь, из-за сильного снегопада в городе прибытия приземлился в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Об этом сообщил пресс-секретарь аэропорта «Кольцово» Андрей Клименских.

«В связи со сложными метеоусловиями в Перми, сегодня утром на запасной аэродром в Екатеринбург прибыл рейс FV-6581 Санкт-Петербург — Пермь. В 08.15 самолет отправился из Кольцово в пункт назначения» — объяснил пресс-секретарь.

Это не первый случай, когда из-за снегопадов в Перми самолеты отправляют в Екатеринбург. 8 декабря аэропорт Перми «Большое Савино» уже закрывался из-за непогоды. Несколько самолетов не смогли совершить посадку в аэропорту Большое Савино и были направлены на запасной аэродром в Екатеринбург.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург» и в viber-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Самолет, летевший из Санкт-Петербурга в Пермь, из-за сильного снегопада в городе прибытия приземлился в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Об этом сообщил пресс-секретарь аэропорта «Кольцово» Андрей Клименских. «В связи со сложными метеоусловиями в Перми, сегодня утром на запасной аэродром в Екатеринбург прибыл рейс FV-6581 Санкт-Петербург — Пермь. В 08.15 самолет отправился из Кольцово в пункт назначения» — объяснил пресс-секретарь. Это не первый случай, когда из-за снегопадов в Перми самолеты отправляют в Екатеринбург. 8 декабря аэропорт Перми «Большое Савино» уже закрывался из-за непогоды. Несколько самолетов не смогли совершить посадку в аэропорту Большое Савино и были направлены на запасной аэродром в Екатеринбург.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...