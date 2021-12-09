Курганские власти хотят возить туристов на заводы

Туры уже запланированы на некоторых курганских заводах (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области будут проводить экскурсии на крупных промышленных предприятиях. Об этом сообщил замгубернатора Владимир Архипов на предпринимательском форуме «вКУБе 2021».

«Был вопрос, какие виды и направления туризма мы будем развивать и поддерживать: рекреационные, паломнические, археолого-исторические. Ну и благодаря агентству стратегических инициатив мы вошли в качестве акселератора обучения именно по промышленному туризму», — рассказал Архипов.

По его словам, в программу вошли «Курганмашзавод», «Курганприбор», «Зауральские напитки», «Велес» и другие предприятия. Власти, по данным Архипова, проверяют, готовы ли на заводах проводить запланированные туры. Архипов добавил, что на грантовую поддержку туризма в 2021 году было выделено 20 млн рублей, а в дальнейшем, по его предположениям, на проекты выделят еще 35 млн рублей. По словам Архипова, на конкурсный отбор комиссии представили 25 хороших проектов.

В январе на КМЗ провели экскурсию для Алексея Сигадаева, который тогда был руководителем сводного медицинского отряда Минобороны РФ. На испытательном полигоне КМЗ его семью покатали на БМП-3.