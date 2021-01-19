Врач, отправленный Шойгу в Курган, может стать главой депздрава

В Кургане депздрав может возглавить военный медик Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Руководитель сводного медицинского отряда Минобороны РФ Алексей Сигидаев, который был направлен в Курган для борьбы с коронавирусом, может возглавить областной депздрав. Об этом URA.RU рассказали инсайдеры из медицинской среды.

«Планируют назначить военного врача из Питера Алексея Сигидаева, который руководил военными, прибывшими бороться с коронавирусом. Сейчас его кандидатура проходит согласование в Москве», — пояснил источник.

При этом инсайдер предположил, что Сигидаеву будет непросто вникнуть в практическое здравоохранение после преподавательской деятельности — он работает в Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова на кафедре клиники инфекционных болезней. В пресс-службу правительства Курганской области и в департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ направлены запросы, ответы на момент публикации не поступили.

Сейчас курганский департамент здравоохранения временно возглавляет Елена Островских. Прежний директор депздрава Лариса Кокорина пошла на повышение и стала замгубернатора по соцполитике.

Несмотря на то, что военные медики уехали из Кургана в середине декабря, Сигидаев вместе с семьей на 12 января находились в Кургане. Пресс-служба «Курганмашзавода» опубликовала релиз, где говорится, что для военного и его семьи в знак благодарности был сделан рождественский подарок — на испытательном полигоне КМЗ их покатали на БМП-3.

За время работы военных медиков в Курганской области летальность от коронавируса значительно снизилась. Военные медики спасли жизни более 2,5 тысячи пациентов. Ранее местные врачи сообщили о сложной ситуации с коронавирусом в регионе президенту России Владимиру Путину.