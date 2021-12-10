В России растет число зараженных штаммом «Омикрон»

В России выявили четыре случая заражения штаммом «Омикрон» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В России вдвое увеличилось количество зараженных новым штаммом коронавируса «Омикрон». Об этом сообщили центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора. Новый штамм выявили у туристов, вернувшихся из-за рубежа.

«„Омикрон“ подтвержден уже у четырех туристов, вернувшихся из разных стран», — сообщил директор центра «Вектор» Ринат Максютов.

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