В России растет число зараженных штаммом «Омикрон»

В России вдвое увеличилось количество зараженных новым штаммом коронавируса «Омикрон». Об этом сообщили центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора. Новый штамм выявили у туристов, вернувшихся из-за рубежа.
«„Омикрон“ подтвержден уже у четырех туристов, вернувшихся из разных стран», — сообщил директор центра «Вектор» Ринат Максютов.
Новость дополняется.
В России вдвое увеличилось количество зараженных новым штаммом коронавируса «Омикрон». Об этом сообщили центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора. Новый штамм выявили у туристов, вернувшихся из-за рубежа. «„Омикрон“ подтвержден уже у четырех туристов, вернувшихся из разных стран», — сообщил директор центра «Вектор» Ринат Максютов. Новость дополняется.