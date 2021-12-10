В России растет число зараженных штаммом «Омикрон»

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В России выявили четыре случая заражения штаммом «Омикрон» Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В России вдвое увеличилось количество зараженных новым штаммом коронавируса «Омикрон». Об этом сообщили центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора. Новый штамм выявили у туристов, вернувшихся из-за рубежа.

«„Омикрон“ подтвержден уже у четырех туристов, вернувшихся из разных стран», — сообщил директор центра «Вектор» Ринат Максютов.

Новость дополняется.

В России вдвое увеличилось количество зараженных новым штаммом коронавируса «Омикрон». Об этом сообщили центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора. Новый штамм выявили у туристов, вернувшихся из-за рубежа. «„Омикрон“ подтвержден уже у четырех туристов, вернувшихся из разных стран», — сообщил директор центра «Вектор» Ринат Максютов. Новость дополняется.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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