В Госдуме планируют поменять отопление в домах россиян

Власти столкнулись с трудностями при переходе с открытых систем теплоснабжения на закрытые, сообщил Виктор Федорук Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Госдума рассмотрела в первом чтении законопроект, согласно которому с 1 января 2022 года все новостройки будут иметь исключительно закрытую систему теплоснабжения. При этом открытые системы останутся еще на какой-то срок, уточнил специалист Госдумы по вопросам ЖКХ, член координационного совета Общемосковской общественной организации «Жилищная солидарность» Виктор Федорук.

«Новацией является именно сохранение открытых систем еще на какой-то срок. Дело в том, что принятые в 2011 году поправки к закону „О теплоснабжении“ и так обязывали с 1 января 2013 года подключать жилые многоквартирные новостройки исключительно к закрытым системам горячего водоснабжения. И по тем же нормативам с 1 января 2022 года открытые системы должны были исчезнуть. Но не сложилось», — цитирует Виктора Федорука агентство «Прайм».

По словам специалиста Госдумы, даже за девять лет в стране не удалось поменять все отопительное хозяйство. Закрытые системы водоснабжение предусматривают, что тепловой узел находится непосредственно в доме или специальном помещении рядом с ним. Однако не во всех зданиях есть подходящее место для установки оборудования.

Кроме того, в некоторых случаях переход на закрытые системы оказался невыгодным. Это касается тех ситуаций, когда открытая система полностью обеспечивала выполнение всех нормативов по чистоте и температура горячей воды, пояснил Федорук. Новый законопроект разрешает в таком случае не менять тепловой узел.

Специалист отметил, что закрытая система не спасет от неоправданного расхода тепла. Для этого нужно утеплить стены, а также убедиться, что в окнах нет щелей. Кроме того, заплатить лишнее придется, если не будет отлажена автоматика, отвечающая за поддержание температуры в квартирах.

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