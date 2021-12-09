ЦИК назвал нового ответственного за свердловские выборы

Елена Клименко (справа) возглавит свердловский избирком вместо Владимира Русинова (слева) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Центризбирком России согласовал на пост руководителя избирательной комиссии Свердловской области Елену Клименко. Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК.

«ЦИК России предложила на должность председателя избирательной комиссии Свердловской области Елену Клименко», — говорится в сообщении Центризбиркома. Ее кандидатуру поддержали единогласно. В нынешнем составе областной комиссии Клименко занимает пост зампреда избиркома.

9 декабря был сформирован новый состав свердловского избиркома. В него не вошел действующий глава Владимир Русинов. В начале ноября председатель ЦИК России Элла Памфилова предложила сменить его и назначить руководителем Елену Клименко. Источники URA.RU ранее сообщали, что Русинов получил негативную оценку за работу на сентябрьских выборах в Госдуму и заксобрание.