09 декабря 2021

ЦИК назвал нового ответственного за свердловские выборы

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Заседание с участием Павла Крашенинникова по обсуждению Конституции РФ. Екатеринбург, русинов владимир, клименко елена
Елена Клименко (справа) возглавит свердловский избирком вместо Владимира Русинова (слева) Фото:

Центризбирком России согласовал на пост руководителя избирательной комиссии Свердловской области Елену Клименко. Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК.

«ЦИК России предложила на должность председателя избирательной комиссии Свердловской области Елену Клименко», — говорится в сообщении Центризбиркома. Ее кандидатуру поддержали единогласно. В нынешнем составе областной комиссии Клименко занимает пост зампреда избиркома.

9 декабря был сформирован новый состав свердловского избиркома. В него не вошел действующий глава Владимир Русинов. В начале ноября председатель ЦИК России Элла Памфилова предложила сменить его и назначить руководителем Елену Клименко. Источники URA.RU ранее сообщали, что Русинов получил негативную оценку за работу на сентябрьских выборах в Госдуму и заксобрание.

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Центризбирком России согласовал на пост руководителя избирательной комиссии Свердловской области Елену Клименко. Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК. «ЦИК России предложила на должность председателя избирательной комиссии Свердловской области Елену Клименко», — говорится в сообщении Центризбиркома. Ее кандидатуру поддержали единогласно. В нынешнем составе областной комиссии Клименко занимает пост зампреда избиркома. 9 декабря был сформирован новый состав свердловского избиркома. В него не вошел действующий глава Владимир Русинов. В начале ноября председатель ЦИК России Элла Памфилова предложила сменить его и назначить руководителем Елену Клименко. Источники URA.RU ранее сообщали, что Русинов получил негативную оценку за работу на сентябрьских выборах в Госдуму и заксобрание.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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