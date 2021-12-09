Источник: главе свердловского избиркома нашли новую работу

Владимиру Русинову предложен пост в свердловской Счетной палате Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Председателю избирательной комиссии Свердловской области Владимиру Русинову, который в ближайшее время официально сложит полномочия, предложено перейти работать в региональную Счетную палату. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к свердловскому правительству.

«Русинову предложили вакансию аудитора Счетной палаты [Свердловской области]. Возможно, это будет руководящий пост», — поделился собеседник агентства. Свое нынешнее место председателя избиркома Русинов, как ожидается, покинет 16 декабря, когда истечет срок полномочий действующего состава.

Оперативно связаться с Русиновым URA.RU не удалось. В пресс-службе Свердловской избирательной комиссии сообщили агентству, что председатель пока не доступен для комментария. В областной Счетной палате не смогли прокомментировать сведения о приходе Русинова.

9 декабря был сформирован новый состав свердловского избиркома, в который не вошел Русинов. В начале ноября председатель ЦИК России Элла Памфилова предложила сменить его. Новым руководителем предложено сделать Елену Клименко. Источники URA.RU ранее сообщали, что Русинов получил негативную оценку за работу на сентябрьских выборах в Госдуму и заксобрание.