09 декабря 2021

Источник: главе свердловского избиркома нашли новую работу

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание с участием Павла Крашенинникова по обсуждению Конституции РФ. Екатеринбург, русинов владимир
Владимиру Русинову предложен пост в свердловской Счетной палате Фото:

Председателю избирательной комиссии Свердловской области Владимиру Русинову, который в ближайшее время официально сложит полномочия, предложено перейти работать в региональную Счетную палату. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к свердловскому правительству.

«Русинову предложили вакансию аудитора Счетной палаты [Свердловской области]. Возможно, это будет руководящий пост», — поделился собеседник агентства. Свое нынешнее место председателя избиркома Русинов, как ожидается, покинет 16 декабря, когда истечет срок полномочий действующего состава.

Оперативно связаться с Русиновым URA.RU не удалось. В пресс-службе Свердловской избирательной комиссии сообщили агентству, что председатель пока не доступен для комментария. В областной Счетной палате не смогли прокомментировать сведения о приходе Русинова.

9 декабря был сформирован новый состав свердловского избиркома, в который не вошел Русинов. В начале ноября председатель ЦИК России Элла Памфилова предложила сменить его. Новым руководителем предложено сделать Елену Клименко. Источники URA.RU ранее сообщали, что Русинов получил негативную оценку за работу на сентябрьских выборах в Госдуму и заксобрание.

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Председателю избирательной комиссии Свердловской области Владимиру Русинову, который в ближайшее время официально сложит полномочия, предложено перейти работать в региональную Счетную палату. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к свердловскому правительству. «Русинову предложили вакансию аудитора Счетной палаты [Свердловской области]. Возможно, это будет руководящий пост», — поделился собеседник агентства. Свое нынешнее место председателя избиркома Русинов, как ожидается, покинет 16 декабря, когда истечет срок полномочий действующего состава. Оперативно связаться с Русиновым URA.RU не удалось. В пресс-службе Свердловской избирательной комиссии сообщили агентству, что председатель пока не доступен для комментария. В областной Счетной палате не смогли прокомментировать сведения о приходе Русинова. 9 декабря был сформирован новый состав свердловского избиркома, в который не вошел Русинов. В начале ноября председатель ЦИК России Элла Памфилова предложила сменить его. Новым руководителем предложено сделать Елену Клименко. Источники URA.RU ранее сообщали, что Русинов получил негативную оценку за работу на сентябрьских выборах в Госдуму и заксобрание.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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