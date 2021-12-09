В Ноябрьске против оппозиционного депутата заводят дело

Администрация Ноябрьска вынесла определение о возбуждении дела в отношении оппозиционного депутата Александра Бондарчука Фото: Александр Константинов © URA.RU

Против оппозиционного депутата Ноябрьской городской думы (ЯНАО) Александра Бондарчука возбудят административное дело. Как сообщил в соцсети «ВКонтакте» сам политик, инициатором возбуждения дела стала городская администрация.

«Возбудить в отношении Александра Бондарчука дело об административном правонарушении и административном расследовании по признакам правонарушения», — говорится в документе, размещенном Бондарчуком в социальной сети. Определение о возбуждении дела выдал начальник отдела по вопросам общественной безопасности администрации Ноябрьска Александр Валл после проверки «по факту воспрепятствование законной деятельности органов местного самоуправления».

Инициатором данного определения выступила председатель городской думы Ноябрьска Ирина Ращупкина. По ее мнению, оппозиционный политик мешал проведению заседания городского представительного органа. Бондарчук сразу после вручения документа написал заявление в прокуратуру.

«В рамках деятельности депутата городской думы Ноябрьска сообщаю, что в отношении меня — депутата городской думы 7 созыва Александра Бондарчука — возбуждено дело об административном правонарушении и проводится расследование начальником отдела по вопросам общественной безопасности Александром Валлом. Начальник отдела по вопросам общественной безопасности города администрации Ноябрьска пытается нарушить п. 5 ст. 66 регламента [гордумы]», — говорится в документе, отправленном в прокуратуру.

Александр Бондарчук просит дать правовую оценку этой ситуации и в случае необходимости провести прокурорскую проверку. Также он добавил, что его уже вызывали для дачи показаний в администрацию Ноябрьска.

Ранее URA.RU рассказывало, что КПРФ разорвала отношения с Александром Бондарчуком из-за поддержки Ивана Вершинина на выборах в Госдуму. Также политик не поддержал городскую думу в выборе почетного гражданина Ноябрьска, которым стал экс-депутат законодательного собрания ЯНАО Геннадий Любин.