Набиуллина анонсировала введение цифрового рубля в России

Цифровой рубль может появиться в России в начале следующего года, сообщила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина. Сейчас регулятор работает над прототипом валюты, после чего его начнут тестировать в разных банковских операциях.
«Мы сейчас работаем над прототипом цифрового рубля. В наших планах его сделать в начале следующего года. Затем мы начнем его тестировать по разным операциям, с разными контрагентами. Надеемся, что нецелевые экспортеры тоже почувствуют удобство от введения этой формы национальной валюты», — заявила Эльвира Набиуллина в эфире телеканала «Россия 24».
Ранее Минфин РФ и Центробанк РФ в Стратегии развития финансового рынка указали, что цифровой рубль появится в России к 2030 году. Это будет уже третья форма денег, выпускаемая регулятором и являющаяся его обязательством. Предполагается, что появление цифрового рубля поспособствует развитию платежной инфраструктуры и распространению новых инновационных финансовых инструментов.
Цифровой рубль может появиться в России в начале следующего года, сообщила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина. Сейчас регулятор работает над прототипом валюты, после чего его начнут тестировать в разных банковских операциях. «Мы сейчас работаем над прототипом цифрового рубля. В наших планах его сделать в начале следующего года. Затем мы начнем его тестировать по разным операциям, с разными контрагентами. Надеемся, что нецелевые экспортеры тоже почувствуют удобство от введения этой формы национальной валюты», — заявила Эльвира Набиуллина в эфире телеканала «Россия 24». Ранее Минфин РФ и Центробанк РФ в Стратегии развития финансового рынка указали, что цифровой рубль появится в России к 2030 году. Это будет уже третья форма денег, выпускаемая регулятором и являющаяся его обязательством. Предполагается, что появление цифрового рубля поспособствует развитию платежной инфраструктуры и распространению новых инновационных финансовых инструментов.