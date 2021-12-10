Набиуллина анонсировала введение цифрового рубля в России

10 декабря 2021 в 14:17 Размер текста - 17 +

Сейчас Центробанк РФ работает над прототипом цифрового рубля, рассказала Эльвира Набиуллина Фото: Владимир Андреев © URA.RU Цифровой рубль может появиться в России в начале следующего года, сообщила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина. Сейчас регулятор работает над прототипом валюты, после чего его начнут тестировать в разных банковских операциях. «Мы сейчас работаем над прототипом цифрового рубля. В наших планах его сделать в начале следующего года. Затем мы начнем его тестировать по разным операциям, с разными контрагентами. Надеемся, что нецелевые экспортеры тоже почувствуют удобство от введения этой формы национальной валюты», — заявила Эльвира Набиуллина в эфире телеканала «Россия 24». Ранее Минфин РФ и Центробанк РФ в Стратегии развития финансового рынка указали, что цифровой рубль появится в России к 2030 году. Это будет уже третья форма денег, выпускаемая регулятором и являющаяся его обязательством. Предполагается, что появление цифрового рубля поспособствует развитию платежной инфраструктуры и распространению новых инновационных финансовых инструментов. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Цифровой рубль может появиться в России в начале следующего года, сообщила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина. Сейчас регулятор работает над прототипом валюты, после чего его начнут тестировать в разных банковских операциях. «Мы сейчас работаем над прототипом цифрового рубля. В наших планах его сделать в начале следующего года. Затем мы начнем его тестировать по разным операциям, с разными контрагентами. Надеемся, что нецелевые экспортеры тоже почувствуют удобство от введения этой формы национальной валюты», — заявила Эльвира Набиуллина в эфире телеканала «Россия 24». Ранее Минфин РФ и Центробанк РФ в Стратегии развития финансового рынка указали, что цифровой рубль появится в России к 2030 году. Это будет уже третья форма денег, выпускаемая регулятором и являющаяся его обязательством. Предполагается, что появление цифрового рубля поспособствует развитию платежной инфраструктуры и распространению новых инновационных финансовых инструментов.