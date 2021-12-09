В Перми сторонник «Мемориала» отсудил 80 тысяч за уголовное дело

Суда продолжатся — адвокат настаивает на большей компенсации Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Пенсионеру из Пермского края Леониду Ладанову удалось добиться компенсации в 80 тысяч рублей за незаконное уголовное преследование. Ранее его судили за фиктивную регистрацию участников международной экспедиции «Мемориала» (внесен в реестр НКО-иногентов), которые приехали восстановить заброшенное кладбище репрессированных литовцев.

«Больше полутора лет длились следствие и суды. Сначала мировой суд признал 70-летнего пенсионера виновным и оштрафовал на 100 тысяч рублей. Потом апелляционная инстанция оставила приговор без изменений. Но в Седьмом кассационном суде общей юрисдикции нам удалось отменить обвинительный приговор „за отсутствием в деянии состава преступления и с признанием права на реабилитацию“», — рассказывают в Facebook юристы фонда «Общественный вердикт» (внесен в реестр НКО-иногентов).

Адвокат Елена Першакова отмечает, что намерена добиться большего размера компенсации, поэтому решение будет обжаловано. «Очень хочется, чтобы он получил адекватную компенсацию за почти 1,5 года уголовного преследования за помощь, по сути, в увековечивании памяти жертв политических репрессий», — пишет она в соцсетях.

Ранее URA.RU рассказывало, что в 2019 году участников экспедиции обвинили в незаконном захвате и вырубке леса на месте кладбища репрессированных жителей Литвы и Польши, которое расположено в поселке Галяшор Кудымкарского района Пермского края. Ладанову тогда вменили незаконную регистрацию у себя иностранцев. Позже со всех обвинения были сняты.