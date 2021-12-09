РМК проведет в Екатеринбурге два мировых турнира по боксу

10 декабря 2021 в 15:16 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге пройдут два боя за титулы суперчемпионов мира WBA Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге «Русская медная компания» и RCC Boxing Promotions проведут два турнира мирового уровня (10-11 декабря) по боксу. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Академии единоборств РМК. «Шоу состоятся 10 и 11 декабря: за два дня в столице Урала пройдут два боя за титулы суперчемпионов мира WBA в самых элитных весовых категориях — первой тяжелой и тяжелой», — сообщается пресс-службой. 10 декабря турнир пройдет в Академии единоборств РМК. Главным событием станет бой россиянина Алексея Егорова и француза Арсена Гуламиряна. Этот бой переносился по разным причинам с 2019 года. Этим же вечером выступят молодые бойцы из России, среди них свердловский боксер Евгений Ляшков, чей бой станет одним из главных событий вечера. 11 декабря турнир пройдет уже на арене КРК «Уралец». Уровень поединков настолько высок, что транслировать шоу будет Первый канал и стриминговый сервис DAZN. Последний раз бои такого уровня проходили в Челябинске два года назад. Фото: Академия единоборств РМК Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Екатеринбурге «Русская медная компания» и RCC Boxing Promotions проведут два турнира мирового уровня (10-11 декабря) по боксу. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Академии единоборств РМК. «Шоу состоятся 10 и 11 декабря: за два дня в столице Урала пройдут два боя за титулы суперчемпионов мира WBA в самых элитных весовых категориях — первой тяжелой и тяжелой», — сообщается пресс-службой. 10 декабря турнир пройдет в Академии единоборств РМК. Главным событием станет бой россиянина Алексея Егорова и француза Арсена Гуламиряна. Этот бой переносился по разным причинам с 2019 года. Этим же вечером выступят молодые бойцы из России, среди них свердловский боксер Евгений Ляшков, чей бой станет одним из главных событий вечера. 11 декабря турнир пройдет уже на арене КРК «Уралец». Уровень поединков настолько высок, что транслировать шоу будет Первый канал и стриминговый сервис DAZN. Последний раз бои такого уровня проходили в Челябинске два года назад.