Краснотурьинский колледж ждет реорганизация Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Родители студентов одного из старейших учебных заведений Свердловской области возмущены процессом реорганизации. Краснотурьинский индустриальный колледж станет политехникумом. Информация об этом появилась в социальной группе «ВКонтакте» «Вечерний Краснотурьинск».

«Если бы уровень преподавания и знаний в колледже и политехникуме был одинаковый, то наши дети пошли бы в политехникум. Мой сын студент пятого курса. Получается, что четыре года на ветер. Дети учатся пять лет, чтобы закончить училище (ранее училище №103 было преобразовано в политехникум — прим.ред.)», — посетовала мама одного из студентов.

По словам другой родительницы, колледж заработал хорошую репутацию на многие годы работы. «Я, мой муж, мой брат — мы все закончили колледж. Сейчас сын учится. Здесь очень сильная образовательная база. Почему статус нашего учебного заведения должен понизиться», — возмутилась горожанка.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием к директору департамента профобразования профильного министерства Альберту Шавалиеву, но он не стал комментировать ситуацию. Редакция агентства направила запрос в департамент информационной политики Свердловской области. Там сказали, что речи о понижении статуса учебного заведения или уровня преподавания не идет.

В департаменте отметили, что оптимизация позволит разместить необходимые для колледжа мастерские и лаборатории. Наличие оборудованных помещений для практических занятий — одно из основных требований при подготовке специалистов. В целом, ни на студентах, ни на учебном процессе объединение никак не скажется. Весь преподавательский состав обоих образовательных учреждений сохранится.