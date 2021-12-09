Родители студентов одного из старейших учебных заведений Свердловской области возмущены процессом реорганизации. Краснотурьинский индустриальный колледж станет политехникумом. Информация об этом появилась в социальной группе «ВКонтакте» «Вечерний Краснотурьинск».
«Если бы уровень преподавания и знаний в колледже и политехникуме был одинаковый, то наши дети пошли бы в политехникум. Мой сын студент пятого курса. Получается, что четыре года на ветер. Дети учатся пять лет, чтобы закончить училище (ранее училище №103 было преобразовано в политехникум — прим.ред.)», — посетовала мама одного из студентов.
По словам другой родительницы, колледж заработал хорошую репутацию на многие годы работы. «Я, мой муж, мой брат — мы все закончили колледж. Сейчас сын учится. Здесь очень сильная образовательная база. Почему статус нашего учебного заведения должен понизиться», — возмутилась горожанка.
Редакция URA.RU обратилась за комментарием к директору департамента профобразования профильного министерства Альберту Шавалиеву, но он не стал комментировать ситуацию. Редакция агентства направила запрос в департамент информационной политики Свердловской области. Там сказали, что речи о понижении статуса учебного заведения или уровня преподавания не идет.
В департаменте отметили, что оптимизация позволит разместить необходимые для колледжа мастерские и лаборатории. Наличие оборудованных помещений для практических занятий — одно из основных требований при подготовке специалистов. В целом, ни на студентах, ни на учебном процессе объединение никак не скажется. Весь преподавательский состав обоих образовательных учреждений сохранится.
Родители студентов одного из старейших учебных заведений Свердловской области возмущены процессом реорганизации. Краснотурьинский индустриальный колледж станет политехникумом. Информация об этом появилась в социальной группе «ВКонтакте» «Вечерний Краснотурьинск». «Если бы уровень преподавания и знаний в колледже и политехникуме был одинаковый, то наши дети пошли бы в политехникум. Мой сын студент пятого курса. Получается, что четыре года на ветер. Дети учатся пять лет, чтобы закончить училище (ранее училище №103 было преобразовано в политехникум — прим.ред.)», — посетовала мама одного из студентов. По словам другой родительницы, колледж заработал хорошую репутацию на многие годы работы. «Я, мой муж, мой брат — мы все закончили колледж. Сейчас сын учится. Здесь очень сильная образовательная база. Почему статус нашего учебного заведения должен понизиться», — возмутилась горожанка. Редакция URA.RU обратилась за комментарием к директору департамента профобразования профильного министерства Альберту Шавалиеву, но он не стал комментировать ситуацию. Редакция агентства направила запрос в департамент информационной политики Свердловской области. Там сказали, что речи о понижении статуса учебного заведения или уровня преподавания не идет. В департаменте отметили, что оптимизация позволит разместить необходимые для колледжа мастерские и лаборатории. Наличие оборудованных помещений для практических занятий — одно из основных требований при подготовке специалистов. В целом, ни на студентах, ни на учебном процессе объединение никак не скажется. Весь преподавательский состав обоих образовательных учреждений сохранится.