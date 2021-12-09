09 декабря 2021

Губернатор Куйвашев ослабил коронавирусные ограничения

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Семинар-совещание, пресс-подходы губернаторы. Москва, куйвашев евгений, портрет
Евгений Куйвашев изменил список документов, которые можно показать для входа в зоны COVID-free Фото:
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Коронавирус COVID-19

В Свердловской области разрешен вход в ортопедические салоны и салоны сотовой связи без QR-кода, подтверждающего вакцинацию от коронавируса. Соответствующий указ подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Также он изменил список документов, которые удостоверяют личность при предъявлении QR-кода.

«[Разрешить вход без QR-кода в] ортопедические салоны и салоны сотовой связи», — говорится в указе Куйвашева. Он опубликован на официальном портале правовой информации Свердловской области.

Согласно указу, список документов для входа в зоны COVID-free, которые необходимо предъявить вместе с QR-кодом, расширен на девять позиций. В частности, можно показать удостоверение офицера, судьи или служебное удостоверение сотрудника силовых структур. Также список расширен справкой об освобождении из мест заключения, свидетельством беженца, временным удостоверением личности, временным проживанием в РФ и свидетельством о предоставлении убежища. Кроме этого, проход разрешен по паспорту моряка.

Ранее заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков сообщил об ослаблении коронавирусных ограничений в регионе. Детям разрешили заходить в торговые центры региона без сопровождения взрослых.

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В Свердловской области разрешен вход в ортопедические салоны и салоны сотовой связи без QR-кода, подтверждающего вакцинацию от коронавируса. Соответствующий указ подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Также он изменил список документов, которые удостоверяют личность при предъявлении QR-кода. «[Разрешить вход без QR-кода в] ортопедические салоны и салоны сотовой связи», — говорится в указе Куйвашева. Он опубликован на официальном портале правовой информации Свердловской области. Согласно указу, список документов для входа в зоны COVID-free, которые необходимо предъявить вместе с QR-кодом, расширен на девять позиций. В частности, можно показать удостоверение офицера, судьи или служебное удостоверение сотрудника силовых структур. Также список расширен справкой об освобождении из мест заключения, свидетельством беженца, временным удостоверением личности, временным проживанием в РФ и свидетельством о предоставлении убежища. Кроме этого, проход разрешен по паспорту моряка. Ранее заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков сообщил об ослаблении коронавирусных ограничений в регионе. Детям разрешили заходить в торговые центры региона без сопровождения взрослых.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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