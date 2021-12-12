Женщина незаконно завладела имуществом мэрии Тюмени Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Тюменские следователи передали в суд дело адвоката, которая обвиняется в мошенничестве и в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Об этом URA.RU рассказали в региональном управлении СКР. Женщина долгое время скрывалась в Калужской области, но была задержана.

«По версии следствия, обвиняемая с 2010 по 2015 годы, действуя в группе лиц по предварительному сговору с другими юристами, обманув суды Тюменской области, и с привлечением подставных лиц, приобрела право на чужое имущество — ряд жилых и нежилых помещений, принадлежащих обанкротившемуся застройщику ЗАО „Запсибстройсервис“, администрации Тюмени и физическим лицам. Кроме того, обвиняемая покушалась на средства, принадлежащие ООО „Диамант Плюс“, в сумме 55 млн. рублей», — рассказали в ведомстве.

На собственность адвоката наложен арест. Все ее подельники уже осуждены, добавили в СК. Женщине предъявлены обвинения в совершении пяти преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере) и трех преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере).