09 декабря 2021
08 декабря 2021

В тюменскую колонию передавали наркотики через сотрудницу ФСИН

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие сквера памяти ветеранам ВОВ тружеников тыла и ветеранов Уголовно-исполнительной системы. Курган, колючая проволока, исправительная колония 1
Сотрудница колонии попыталась передать наркотики одному из заключенных, но ее задержали Фото:

Сотрудницу исправительной колонии №6 Ишима (Тюменская область) задержали при попытке передачи одному из заключенных наркотиков. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

«Заключенный из ИК-6 попросил жителя Тюмени забрать из тайника заказанные им через Telegram наркотики. Тот спрятал их в зарядные устройства, и с водителем маршрутки отправил в Ишим. На месте посылку передали женщине, которая работала в колонии в должности контролера материалов. Однако передать вещества она так и не смогла, так как была задержана», — рассказали URA.RU в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Мужчина, который передал сотруднице ФСИН наркотики, был осужден на 3,5 года лишения свободы, которые он проведет в колонии строгого режима. О судьбе контролера в пресс-службе информацию уточнять не стали. Однако согласно показаниям свидетеля, выложенным на сайте Ишимского городского суда, женщина передавала запрещенные предметы в колонию не в первый раз.

URA.RU направило письменный запрос в УФСИН по Тюменской области. Ранее агентство писало, что в колониях и СИЗО Тюменской области не могут остановить передачу заключенным запрещенных предметов. Посылки с наркотиками и телефонами на территорию колоний передают разными способами, в том числе при помощи квадрокоптеров.

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Сотрудницу исправительной колонии №6 Ишима (Тюменская область) задержали при попытке передачи одному из заключенных наркотиков. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. «Заключенный из ИК-6 попросил жителя Тюмени забрать из тайника заказанные им через Telegram наркотики. Тот спрятал их в зарядные устройства, и с водителем маршрутки отправил в Ишим. На месте посылку передали женщине, которая работала в колонии в должности контролера материалов. Однако передать вещества она так и не смогла, так как была задержана», — рассказали URA.RU в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. Мужчина, который передал сотруднице ФСИН наркотики, был осужден на 3,5 года лишения свободы, которые он проведет в колонии строгого режима. О судьбе контролера в пресс-службе информацию уточнять не стали. Однако согласно показаниям свидетеля, выложенным на сайте Ишимского городского суда, женщина передавала запрещенные предметы в колонию не в первый раз. URA.RU направило письменный запрос в УФСИН по Тюменской области. Ранее агентство писало, что в колониях и СИЗО Тюменской области не могут остановить передачу заключенным запрещенных предметов. Посылки с наркотиками и телефонами на территорию колоний передают разными способами, в том числе при помощи квадрокоптеров.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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