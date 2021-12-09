В тюменскую колонию передавали наркотики через сотрудницу ФСИН

10 декабря 2021 в 17:33 Размер текста - 17 +

Сотрудница колонии попыталась передать наркотики одному из заключенных, но ее задержали Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сотрудницу исправительной колонии №6 Ишима (Тюменская область) задержали при попытке передачи одному из заключенных наркотиков. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. «Заключенный из ИК-6 попросил жителя Тюмени забрать из тайника заказанные им через Telegram наркотики. Тот спрятал их в зарядные устройства, и с водителем маршрутки отправил в Ишим. На месте посылку передали женщине, которая работала в колонии в должности контролера материалов. Однако передать вещества она так и не смогла, так как была задержана», — рассказали URA.RU в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. Мужчина, который передал сотруднице ФСИН наркотики, был осужден на 3,5 года лишения свободы, которые он проведет в колонии строгого режима. О судьбе контролера в пресс-службе информацию уточнять не стали. Однако согласно показаниям свидетеля, выложенным на сайте Ишимского городского суда, женщина передавала запрещенные предметы в колонию не в первый раз. URA.RU направило письменный запрос в УФСИН по Тюменской области. Ранее агентство писало, что в колониях и СИЗО Тюменской области не могут остановить передачу заключенным запрещенных предметов. Посылки с наркотиками и телефонами на территорию колоний передают разными способами, в том числе при помощи квадрокоптеров. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Сотрудницу исправительной колонии №6 Ишима (Тюменская область) задержали при попытке передачи одному из заключенных наркотиков. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. «Заключенный из ИК-6 попросил жителя Тюмени забрать из тайника заказанные им через Telegram наркотики. Тот спрятал их в зарядные устройства, и с водителем маршрутки отправил в Ишим. На месте посылку передали женщине, которая работала в колонии в должности контролера материалов. Однако передать вещества она так и не смогла, так как была задержана», — рассказали URA.RU в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. Мужчина, который передал сотруднице ФСИН наркотики, был осужден на 3,5 года лишения свободы, которые он проведет в колонии строгого режима. О судьбе контролера в пресс-службе информацию уточнять не стали. Однако согласно показаниям свидетеля, выложенным на сайте Ишимского городского суда, женщина передавала запрещенные предметы в колонию не в первый раз. URA.RU направило письменный запрос в УФСИН по Тюменской области. Ранее агентство писало, что в колониях и СИЗО Тюменской области не могут остановить передачу заключенным запрещенных предметов. Посылки с наркотиками и телефонами на территорию колоний передают разными способами, в том числе при помощи квадрокоптеров.