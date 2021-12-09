09 декабря 2021
08 декабря 2021

В ХМАО почту будут доставлять беспилотники

© Служба новостей «URA.RU»
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Работа почтового отделения. Сургут, почта россии, посылка
«Почтой России» запустит беспилотники для доставки почты в регионы ХМАО Фото:

В труднодоступных районах ХМАО почту будут доставлять беспилотные вертолеты. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информационных технологий ХМАО.

«Несмотря на существующую схему доставки почты, лимиты нагрузки на воздушных судах недостаточны, и составляют в среднем 50 кг. Кроме того, частота авиарейсов иногда не позволяет соблюдать сроки доставки. В связи с этим разработан новый проект доставки. Он предусматривает внедрение 3 беспилотных авиационных машин (тип вертолет). Это увеличит скорости доставки почты в труднодоступные населенные пункты ХМАО», — сказали в окружном департаменте.

В пресс-службе добавили, что беспилотники планируется запустить в Березовском, Белоярском и Октябрьском районах. Первый полет по перевозке почты запланирован на второй квартал 2022 года. Проект «Беспилотная аэродоставка грузов» реализуется «Почтой России» в рамках нацпроекта «Цифровая экономика».

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В труднодоступных районах ХМАО почту будут доставлять беспилотные вертолеты. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информационных технологий ХМАО. «Несмотря на существующую схему доставки почты, лимиты нагрузки на воздушных судах недостаточны, и составляют в среднем 50 кг. Кроме того, частота авиарейсов иногда не позволяет соблюдать сроки доставки. В связи с этим разработан новый проект доставки. Он предусматривает внедрение 3 беспилотных авиационных машин (тип вертолет). Это увеличит скорости доставки почты в труднодоступные населенные пункты ХМАО», — сказали в окружном департаменте. В пресс-службе добавили, что беспилотники планируется запустить в Березовском, Белоярском и Октябрьском районах. Первый полет по перевозке почты запланирован на второй квартал 2022 года. Проект «Беспилотная аэродоставка грузов» реализуется «Почтой России» в рамках нацпроекта «Цифровая экономика».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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