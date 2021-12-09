В ХМАО почту будут доставлять беспилотники

10 декабря 2021 в 17:40 Размер текста - 17 +

«Почтой России» запустит беспилотники для доставки почты в регионы ХМАО Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В труднодоступных районах ХМАО почту будут доставлять беспилотные вертолеты. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информационных технологий ХМАО. «Несмотря на существующую схему доставки почты, лимиты нагрузки на воздушных судах недостаточны, и составляют в среднем 50 кг. Кроме того, частота авиарейсов иногда не позволяет соблюдать сроки доставки. В связи с этим разработан новый проект доставки. Он предусматривает внедрение 3 беспилотных авиационных машин (тип вертолет). Это увеличит скорости доставки почты в труднодоступные населенные пункты ХМАО», — сказали в окружном департаменте. В пресс-службе добавили, что беспилотники планируется запустить в Березовском, Белоярском и Октябрьском районах. Первый полет по перевозке почты запланирован на второй квартал 2022 года. Проект «Беспилотная аэродоставка грузов» реализуется «Почтой России» в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В труднодоступных районах ХМАО почту будут доставлять беспилотные вертолеты. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информационных технологий ХМАО. «Несмотря на существующую схему доставки почты, лимиты нагрузки на воздушных судах недостаточны, и составляют в среднем 50 кг. Кроме того, частота авиарейсов иногда не позволяет соблюдать сроки доставки. В связи с этим разработан новый проект доставки. Он предусматривает внедрение 3 беспилотных авиационных машин (тип вертолет). Это увеличит скорости доставки почты в труднодоступные населенные пункты ХМАО», — сказали в окружном департаменте. В пресс-службе добавили, что беспилотники планируется запустить в Березовском, Белоярском и Октябрьском районах. Первый полет по перевозке почты запланирован на второй квартал 2022 года. Проект «Беспилотная аэродоставка грузов» реализуется «Почтой России» в рамках нацпроекта «Цифровая экономика».