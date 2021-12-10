В Госдуме предложили сделать бесплатной реабилитацию после COVID

10 декабря 2021 в 19:34 Размер текста - 17 +

Многие люди, перенесшие COVID-19, страдают от последствий заболевания Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Власти России должны предусмотреть сумму в федеральном бюджете на 2023 год для реализации программы реабилитации граждан, страдающих от последствий коронавируса. Об этом в разговоре с URA.RU заявил зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук Сергей Леонов. «Система реабилитации не сможет в один момент всех переварить. Нужно это понимать и готовиться к этому. В целом, планировать бюджет уже на 2023 год надо именно на борьбу с последствиями коронавирусной инфекции и осложнениями, и выявленными вновь последствиями вируса. С учетом этого планировать санаторно-курортное лечение и отдельные программы по реабилитации», — сказал Сергей Леонов. Парламентарий отметил, что деньги на такую цель могут быть выделены в рамках отдельной программы. «Возможно, это будет отдельной программой в рамках Министерства здравоохранения, потому что у нас программное финансирование. Будет отдельная программа, определенные учреждения будут под это подстроены», — объяснил он. «Я думаю, что это вопрос будущего, потому что сейчас острый период. Нужно его пройти. Здесь задействованы все ресурсы государства, а когда этот период пройдет, то возникнет вопрос последствий. Думаю, правительство и президент сделают все, чтобы этих людей поддержать и нормализовать их здоровье, чтобы они были работоспособными, либо не нуждались в дополнительной медицинской поддержке», — заключил кандидат медицинских наук. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Власти России должны предусмотреть сумму в федеральном бюджете на 2023 год для реализации программы реабилитации граждан, страдающих от последствий коронавируса. Об этом в разговоре с URA.RU заявил зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук Сергей Леонов. «Система реабилитации не сможет в один момент всех переварить. Нужно это понимать и готовиться к этому. В целом, планировать бюджет уже на 2023 год надо именно на борьбу с последствиями коронавирусной инфекции и осложнениями, и выявленными вновь последствиями вируса. С учетом этого планировать санаторно-курортное лечение и отдельные программы по реабилитации», — сказал Сергей Леонов. Парламентарий отметил, что деньги на такую цель могут быть выделены в рамках отдельной программы. «Возможно, это будет отдельной программой в рамках Министерства здравоохранения, потому что у нас программное финансирование. Будет отдельная программа, определенные учреждения будут под это подстроены», — объяснил он. «Я думаю, что это вопрос будущего, потому что сейчас острый период. Нужно его пройти. Здесь задействованы все ресурсы государства, а когда этот период пройдет, то возникнет вопрос последствий. Думаю, правительство и президент сделают все, чтобы этих людей поддержать и нормализовать их здоровье, чтобы они были работоспособными, либо не нуждались в дополнительной медицинской поддержке», — заключил кандидат медицинских наук.