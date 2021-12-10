В Госдуме предложили сделать бесплатной реабилитацию после COVID

Власти России должны предусмотреть сумму в федеральном бюджете на 2023 год для реализации программы реабилитации граждан, страдающих от последствий коронавируса. Об этом в разговоре с URA.RU заявил зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук Сергей Леонов.
«Система реабилитации не сможет в один момент всех переварить. Нужно это понимать и готовиться к этому. В целом, планировать бюджет уже на 2023 год надо именно на борьбу с последствиями коронавирусной инфекции и осложнениями, и выявленными вновь последствиями вируса. С учетом этого планировать санаторно-курортное лечение и отдельные программы по реабилитации», — сказал Сергей Леонов.
Парламентарий отметил, что деньги на такую цель могут быть выделены в рамках отдельной программы. «Возможно, это будет отдельной программой в рамках Министерства здравоохранения, потому что у нас программное финансирование. Будет отдельная программа, определенные учреждения будут под это подстроены», — объяснил он.
«Я думаю, что это вопрос будущего, потому что сейчас острый период. Нужно его пройти. Здесь задействованы все ресурсы государства, а когда этот период пройдет, то возникнет вопрос последствий. Думаю, правительство и президент сделают все, чтобы этих людей поддержать и нормализовать их здоровье, чтобы они были работоспособными, либо не нуждались в дополнительной медицинской поддержке», — заключил кандидат медицинских наук.
Власти России должны предусмотреть сумму в федеральном бюджете на 2023 год для реализации программы реабилитации граждан, страдающих от последствий коронавируса. Об этом в разговоре с URA.RU заявил зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук Сергей Леонов. «Система реабилитации не сможет в один момент всех переварить. Нужно это понимать и готовиться к этому. В целом, планировать бюджет уже на 2023 год надо именно на борьбу с последствиями коронавирусной инфекции и осложнениями, и выявленными вновь последствиями вируса. С учетом этого планировать санаторно-курортное лечение и отдельные программы по реабилитации», — сказал Сергей Леонов. Парламентарий отметил, что деньги на такую цель могут быть выделены в рамках отдельной программы. «Возможно, это будет отдельной программой в рамках Министерства здравоохранения, потому что у нас программное финансирование. Будет отдельная программа, определенные учреждения будут под это подстроены», — объяснил он. «Я думаю, что это вопрос будущего, потому что сейчас острый период. Нужно его пройти. Здесь задействованы все ресурсы государства, а когда этот период пройдет, то возникнет вопрос последствий. Думаю, правительство и президент сделают все, чтобы этих людей поддержать и нормализовать их здоровье, чтобы они были работоспособными, либо не нуждались в дополнительной медицинской поддержке», — заключил кандидат медицинских наук.