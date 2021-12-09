09 декабря 2021
08 декабря 2021

В 2022 году в Ноябрьске появится «Макдоналдс»

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, макдоналдс, вывеска
Макдональдс появится в Ноябрьска в восьмом микрорайоне Ноябрьска Фото:

В Ноябрьске в 2022 году появится ресторан быстрого питания сети McDonalds. Об этом сообщил в прямом эфире глава города Алексей Романов в Instagram-аккаунте.

«В следующем году стоит задача, чтобы объект был построен. Мы определили и подготовили участок. Участок сформирован, поставлен на баланс. Дальше идет работа вместе с округом и компанией «Макдоналдс», — сообщил Алексей Романов.

Для строительства здания McDonalds было выбрано место возле художественной школы на пересечении улиц Советская — Высоцкого. Это будет первое кафе сети в городе, и оно будет находится в одном районе города с другими заведениями быстрого питания такими как Burger King и KFC.

Ранее URA.RU сообщало, что в 2022 году в ЯНАО откроется несколько ресторанов быстрого питания «Макдоналдс»,. Переговоры по открытию заведений находятся на финальной стадии в Новом Уренгое и Ноябрьске.

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В Ноябрьске в 2022 году появится ресторан быстрого питания сети McDonalds. Об этом сообщил в прямом эфире глава города Алексей Романов в Instagram-аккаунте. «В следующем году стоит задача, чтобы объект был построен. Мы определили и подготовили участок. Участок сформирован, поставлен на баланс. Дальше идет работа вместе с округом и компанией «Макдоналдс», — сообщил Алексей Романов. Для строительства здания McDonalds было выбрано место возле художественной школы на пересечении улиц Советская — Высоцкого. Это будет первое кафе сети в городе, и оно будет находится в одном районе города с другими заведениями быстрого питания такими как Burger King и KFC. Ранее URA.RU сообщало, что в 2022 году в ЯНАО откроется несколько ресторанов быстрого питания «Макдоналдс»,. Переговоры по открытию заведений находятся на финальной стадии в Новом Уренгое и Ноябрьске.
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