В 2022 году в Ноябрьске появится «Макдоналдс»

Макдональдс появится в Ноябрьска в восьмом микрорайоне Ноябрьска Фото: Илья Московец © URA.RU

В Ноябрьске в 2022 году появится ресторан быстрого питания сети McDonalds. Об этом сообщил в прямом эфире глава города Алексей Романов в Instagram-аккаунте.

«В следующем году стоит задача, чтобы объект был построен. Мы определили и подготовили участок. Участок сформирован, поставлен на баланс. Дальше идет работа вместе с округом и компанией «Макдоналдс», — сообщил Алексей Романов.

Для строительства здания McDonalds было выбрано место возле художественной школы на пересечении улиц Советская — Высоцкого. Это будет первое кафе сети в городе, и оно будет находится в одном районе города с другими заведениями быстрого питания такими как Burger King и KFC.

Ранее URA.RU сообщало, что в 2022 году в ЯНАО откроется несколько ресторанов быстрого питания «Макдоналдс»,. Переговоры по открытию заведений находятся на финальной стадии в Новом Уренгое и Ноябрьске.