09 декабря 2021

В ХМАО депутат написал жалобу в ФСБ на мэра

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Заседание комитета по бюджету, финансовой и налоговой политике. Курган, документы, совещание, обсуждение, чиновник, рука, бумаги, политика, решение, собрание, депутаты, рассмотрение
Депутат думы Урая Леонард Насибуллин ждет ответа от ФСБ на свое заявление Фото:

Депутат думы Урая Леонард Насибуллин написал жалобу в ФСБ на главу города Тимура Закирзянова, которого обвинил в использовании служебных полномочий для изготовления медицинской справки для своего сына — Ильи Закирзянова. Об этом URA.RU сообщил сам народный избранник.

«Я написал заявление в ФСБ, поскольку считаю, что глава города Урая мог предположительно совершить неправомочные действия. Его сын живет в Санкт-Петербурге, но при этом, по моей информации, для него в городской больнице была сделана медицинская справка, необходимая для получения водительских прав. При этом Закирзянов-младший даже не приезжал в Урай», — сообщил Насибуллин. Он также уточнил, что ответ ему должны будут предоставить в течение 30 дней.

В пресс-службе РУ ФСБ по Тюменской области отказались от комментариев, сославшись на закон о федеральной службе безопасности. Глава Урая в разговоре с URA.RU заявил, что опровергает обвинения Насибуллина, назвав их вбросом и провокацией.

Ранее URA.RU сообщало, что первый вице-мэр Урая Виктор Гамузов ушел в отставку со своего поста после прессинга со стороны депутатского корпуса, критиковавшего его деятельность. Сейчас он устроился на работу в мэрию Тюмени.

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Депутат думы Урая Леонард Насибуллин написал жалобу в ФСБ на главу города Тимура Закирзянова, которого обвинил в использовании служебных полномочий для изготовления медицинской справки для своего сына — Ильи Закирзянова. Об этом URA.RU сообщил сам народный избранник. «Я написал заявление в ФСБ, поскольку считаю, что глава города Урая мог предположительно совершить неправомочные действия. Его сын живет в Санкт-Петербурге, но при этом, по моей информации, для него в городской больнице была сделана медицинская справка, необходимая для получения водительских прав. При этом Закирзянов-младший даже не приезжал в Урай», — сообщил Насибуллин. Он также уточнил, что ответ ему должны будут предоставить в течение 30 дней. В пресс-службе РУ ФСБ по Тюменской области отказались от комментариев, сославшись на закон о федеральной службе безопасности. Глава Урая в разговоре с URA.RU заявил, что опровергает обвинения Насибуллина, назвав их вбросом и провокацией. Ранее URA.RU сообщало, что первый вице-мэр Урая Виктор Гамузов ушел в отставку со своего поста после прессинга со стороны депутатского корпуса, критиковавшего его деятельность. Сейчас он устроился на работу в мэрию Тюмени.
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