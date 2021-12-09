В ХМАО депутат написал жалобу в ФСБ на мэра

Депутат думы Урая Леонард Насибуллин ждет ответа от ФСБ на свое заявление Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутат думы Урая Леонард Насибуллин написал жалобу в ФСБ на главу города Тимура Закирзянова, которого обвинил в использовании служебных полномочий для изготовления медицинской справки для своего сына — Ильи Закирзянова. Об этом URA.RU сообщил сам народный избранник.

«Я написал заявление в ФСБ, поскольку считаю, что глава города Урая мог предположительно совершить неправомочные действия. Его сын живет в Санкт-Петербурге, но при этом, по моей информации, для него в городской больнице была сделана медицинская справка, необходимая для получения водительских прав. При этом Закирзянов-младший даже не приезжал в Урай», — сообщил Насибуллин. Он также уточнил, что ответ ему должны будут предоставить в течение 30 дней.

В пресс-службе РУ ФСБ по Тюменской области отказались от комментариев, сославшись на закон о федеральной службе безопасности. Глава Урая в разговоре с URA.RU заявил, что опровергает обвинения Насибуллина, назвав их вбросом и провокацией.

Ранее URA.RU сообщало, что первый вице-мэр Урая Виктор Гамузов ушел в отставку со своего поста после прессинга со стороны депутатского корпуса, критиковавшего его деятельность. Сейчас он устроился на работу в мэрию Тюмени.