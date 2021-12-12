Дочь челябинского экс-губернатора отсудила право на долг брата

Семья Бориса Дубровского одержала еще одну судебную победу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Анна Дубровская, дочь экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, добилась признания 121-миллионного долга перед собой своего брата Александра. Такое решение вынес Челябинский областной суд, рассмотрев ее апелляцию на решение нижестоящей инстанции.

Как следует из базы судебных дел, в 2019 году Дубровский-младший подписал договор поручительства с «Кредит Урал Банком» (КУБ) более чем на 121,3 млн рублей. В январе 2021-го сестра бизнесмена заключила договор с банком о переуступке ей права требования задолженности. Но, когда она обратилась с заявлением о замене взыскателя, Орджоникидзевский райсуд Магнитогорска удовлетворил его лишь частично, признав ее правопреемство в пределах просроченной задолженности и процентов — порядка 3,4 млн рублей.

«Дубровская оспорила определение, сочтя его необоснованным. Челябинский облсуд отменил определение районного суда, удовлетворив ее заявление в полном объеме. Теперь взыскателем считается она, а не АО „КУБ“», — пояснила URA.RU официальный представитель областного суда Наталья Прохорова.

Ранее в схожем деле Орджоникидзевский суд встал на сторону бизнесвумен, признав ее требования к брату в размере 216 млн рублей, переуступленные другой кредитной организацией — «Челиндбанком». Представители семьи экс-губернатора не комментируют СМИ ход процесса. Эксперты объясняют происходящее стремлением Дубровских контролировать процесс банкротства ПО «Монтажник». Компания строила в Челябинске конгресс-холл для саммитов ШОС и БРИКС. На стройку потратили миллиарды рублей. Сейчас она заморожена, расследуется уголовное дело. Требования кредиторов достигают 2 млрд рублей.

«Дубровский-младший — председатель совета директоров ПО „Монтажник“, ныне проходящего процедуру банкротства. Его сестра через суд добивается включения в реестр кредиторов компании. Чтобы это произошло, ей нужно было стать личным кредитором брата», — пояснял ранее URA.RU источник, знакомый с ситуацией.