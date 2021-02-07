Челябинский экс-губернатор заказал баню за миллион долларов

Долги семейного предприятия Бориса Дубровского перевалили за 1 млрд рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Дело против экс-губернатора Дубровского

Бывший губернатор Челябинской области Борис Дубровский заказал компании, принадлежащей его семье, баню за 1 млн долларов. Обстоятельства несостоявшейся стройки выяснились в ходе рассмотрения дела о банкротстве контролируемого семьей Дубровских ПО «Монтажник».

«Общую стоимость работ стороны определили в твердой сумме — 1 000 000 долларов США с полным авансированием со стороны заказчика в рублях в течение 15 дней с момента получения уведомления от подрядчика о готовности приступить к выполнению работ. В требованиях к техзаданию и проекту отражены характеристики объекта — площадь застройки 360 кв. метров, общая площадь 458 кв. метров, функциональное назначение — банный комплекс с бассейном, зонами отдыха, террасой и спортзалом», — говорится в определении Арбитражного суда Челябинской области. Связаться с Дубровским не удалось, по имеющейся информации он находится за границей.

Информация «всплыла» в связи с заявлением очередного кредитора «Монтажника», которому экс-глава региона переуступил его требования к фирме. Часть кредиторов и внешний управляющий возразили, что договоры займа и авансирование должника прикрывали собой его «финансирование в кризисной ситуации аффилированным лицом». «Первоначальный участник спорных правоотношений — Дубровский Б. А. является фактически аффилированным по отношению к должнику лицом», — говорится в определении суда. При этом в ходе разбирательства выяснилось, что сын экс-губернатора Александр в 2018 году владел почти 84% акций «Монтажника», а сейчас является председателем совета директоров фирмы.

ПО «Монтажник» строило в Челябинске конгресс-холл для саммитов ШОС и БРИКС. Основными бенефициарами фирмы несколько лет назад стали доверенные лица Дубровских. На стройку потратили миллиарды рублей из казны региона. Объект заморожен, расследуется уголовное дело. На имущество фирмы наложен арест.