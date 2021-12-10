Украинские депутаты решили переименовать Россию

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59 украинских депутатов одобрили переименование России Фото:

Депутаты Львовского облсовета проголосовали за переименование России в Московию. Теперь документ отправят президенты Украины Владимиру Зеленскому и в парламент.

«Депутаты Львовского областного совета со второй попытки проголосовали за постановление об обращении к Верховной Раде и президенту Владимиру Зеленскому о „восстановлении исторической справедливости“, под которым они имеют в виду переименование России в Московию», — передает издание «Страна.ua». За переименование высказались 59 человек.

Первое голосование прошло 7 декабря. Тогда не хватило голосов, одобрили инициативу всего 26 человек. Инициатором выступила фракция «Самопомощь» в облсовете.

В ноябре 2021 года на Украине решили поменять названия русскоязычных городов в соответствии с украинской мовой. Такое предложение сделал уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь. В сентябре советник главы офиса президента страны Алексей Арестович заявлял, что можно переименовать Украину в Объединенные земли Украины. Он объяснил это тем, что в стране есть обособленные районы со своей историей и культурой. Также он до этого выступал с инициативой переименовать Украину в Русь-Украину. Позже он сказал, что это полушутка и личное мнение, а не официальная позиция Киева.

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Депутаты Львовского облсовета проголосовали за переименование России в Московию. Теперь документ отправят президенты Украины Владимиру Зеленскому и в парламент. «Депутаты Львовского областного совета со второй попытки проголосовали за постановление об обращении к Верховной Раде и президенту Владимиру Зеленскому о „восстановлении исторической справедливости“, под которым они имеют в виду переименование России в Московию», — передает издание «Страна.ua». За переименование высказались 59 человек. Первое голосование прошло 7 декабря. Тогда не хватило голосов, одобрили инициативу всего 26 человек. Инициатором выступила фракция «Самопомощь» в облсовете. В ноябре 2021 года на Украине решили поменять названия русскоязычных городов в соответствии с украинской мовой. Такое предложение сделал уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь. В сентябре советник главы офиса президента страны Алексей Арестович заявлял, что можно переименовать Украину в Объединенные земли Украины. Он объяснил это тем, что в стране есть обособленные районы со своей историей и культурой. Также он до этого выступал с инициативой переименовать Украину в Русь-Украину. Позже он сказал, что это полушутка и личное мнение, а не официальная позиция Киева.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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