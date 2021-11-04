На Украине потребовали изменить названия русскоязычных городов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Окрестности горы Волчиха и станции Флюс. Свердловская область, город ревда
На Украине хотят изменить русскоязычные названия городов Фото:

На Украине предложили сменить русскоязычные названия городов в соответствии с мовой. С данным заявлением выступил уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь.

«Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь обратился к руководителям ряда органов местного самоуправления с просьбой привести названия населенных пунктов в соответствие с правописанием, стандартами государственного языка и требованиями закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», — отмечается в сообщении пресс-службы Тараса Креминь, пишет ТАСС.

Омбудсмен перечислил ряд населенных пунктов, которые, по его мнению, должны сменить свое название. К таким местам он относ Арбузинку, Северодонецк, Южноукраинск, Южное, Спокойствие, Надежевку, Переводчиково, Луч, Первомайское, Первомайск и другие.

Советник главы офиса президента страны Алексей Арестович выступил с предложением о переименовании Украины на Объединенные земли Украины, якобы в стране есть обособленные районы со своей историей и культурой. Ранее он предлагал переименовать Украину в Русь-Украину.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...