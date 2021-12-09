Жители общежития Шадринского политехнического колледжа рассказали о «гостинице» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В пятиэтажном корпусе общежития Шадринского политехнического колледжа комнаты сдают в аренду посторонним лицам. Об этом URA.RU рассказали жильцы общежития учебного заведения.

«Пятиэтажное здание, правое крыло. На первом этаже „гостиница“, а на втором и третьем — учащиеся девочки живут, в том числе и несовершеннолетние. Бывает, сдают комнаты рядом с девчонками. Живут приезжие в командировку, как-то студент-мусульманин жил — было слышно, как он пел намаз, при этом учился он в другом учебном заведении. Эта деятельность неофициальная, но все об этом знают», — рассказали жильцы общежития Шадринского политехнического колледжа.

По словам собеседника, заселение происходит по договоренности с директором колледжа, депутатом гордумы Шадринска Михаилом Харловым. О «гостиничном бизнесе» колледжа шадринцы рассказали общественнику Леониду Коробицыну. «На следующей неделе мы обратимся в прокуратуру с заявлением о выселении семей из общежития, также напишем заявление с просьбой провести проверку в общежитии по данной информации», — сообщил Коробицын URA.RU.

Оперативно получить комментарий у директора Шадринского политехнического колледжа Михаила Харлова не удалось: на звонок никто не ответил. URA.RU направило запрос в департамент образования и науки Курганской области с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что Курганский депутат выселяет семьи с детьми на улицу. Семь семей, проживающих в общежитии Шадринского политехнического колледжа, получили уведомление о выселении до 10 декабря 2021 года. В департаменте образования и науки пояснили, что колледж выселяет тех, кто не имеет законных оснований проживать в специализированном жилье. По данным ведомства, таких лиц трое.