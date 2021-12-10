Степашин назвал 3 ошибки, вызвавшие конфликт России и Украины

10 декабря 2021 в 21:23 Размер текста - 17 +

Сергей Степашин рассказал, как можно было спасти отношения Украины и РФ Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Причиной конфликта России и Украины стали Беловежские соглашения, в них нужно было прописать три позиции: единые банк, валюта и вооруженные силы. Такое мнение высказал экс-премьер министр России Сергей Степашин. «Знаете, если бы в Беловежских соглашениях было бы прописано три позиции: первое — единый банк, второе — единая валюта, рубль, и третье — единые вооруженные силы. Если это бы заложили в СНГ, то, наверное, мы бы тогда смогли сохранить хотя бы единое экономическое пространство без этих границ и без этих войн. То, что сейчас творится в Украине, — понятно, куда мы пришли в этой истории», — сказал Сергей Степашин в интервью ТАССу. Подписание соглашения о создании Содружества Независимых Государств (СНГ) и упразднении СССР прошло 8 декабря 1991 года. Документ подписали первый президент России Борис Ельцин, экс-председатель Верховного Совета Белорусской ССР Станислав Шушкевич и первый президент Украины Леонид Кравчук. Ранее Шушкевич заявил, что участники встречи в Беловежской пуще пили коньяк без закуски. По его словам, еда могла помешать разработке и подписанию соглашений. Он заявил, что работа шла всю ночь и никто не думал о постороннем. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Причиной конфликта России и Украины стали Беловежские соглашения, в них нужно было прописать три позиции: единые банк, валюта и вооруженные силы. Такое мнение высказал экс-премьер министр России Сергей Степашин. «Знаете, если бы в Беловежских соглашениях было бы прописано три позиции: первое — единый банк, второе — единая валюта, рубль, и третье — единые вооруженные силы. Если это бы заложили в СНГ, то, наверное, мы бы тогда смогли сохранить хотя бы единое экономическое пространство без этих границ и без этих войн. То, что сейчас творится в Украине, — понятно, куда мы пришли в этой истории», — сказал Сергей Степашин в интервью ТАССу. Подписание соглашения о создании Содружества Независимых Государств (СНГ) и упразднении СССР прошло 8 декабря 1991 года. Документ подписали первый президент России Борис Ельцин, экс-председатель Верховного Совета Белорусской ССР Станислав Шушкевич и первый президент Украины Леонид Кравчук. Ранее Шушкевич заявил, что участники встречи в Беловежской пуще пили коньяк без закуски. По его словам, еда могла помешать разработке и подписанию соглашений. Он заявил, что работа шла всю ночь и никто не думал о постороннем.