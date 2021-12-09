09 декабря 2021

Курганский ресторатор оставил мэрию без фуршетов

© Служба новостей «URA.RU»
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Балет в оперном. Екатеринбург, кейтеринг, фуршет
Победитель аукциона на организацию обедов и бизнес-ланчей отказался от подписания контракта Фото:

Предприятие курганского ресторатора Антона Мануйлова уклонилось от заключения госконтракта с мэрией Шадринска на организацию обедов и бизнес-ланчей. Об итогах проведения аукциона сообщается на сайте ЕИС «Заупки».

«Срок подписания контракта победителем аукциона истек 2 ноября. «В связи с тем, что победителем электронного аукциона не подписан в установленный срок контракт […] такой победитель признан уклонившимся от заключения контакта», — говорится на сайте. В ноябре администрация Шадринска объявила о проведении аукциона на оказание услуг по организации фуршетов при проведении мэрией «социально-значимых мероприятий и официальных приемов».

Согласно опубликованному протоколу, единственную заявку на аукцион подало Городское потребительское общество «Урал» Антона Мануйлова. Начальная (максимальная) цена контракта составила 124 тыс рублей. Указано, что мэрия обязана обратиться в УФАС для включения компании в реестр недобросоветсных поставщиков.

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Предприятие курганского ресторатора Антона Мануйлова уклонилось от заключения госконтракта с мэрией Шадринска на организацию обедов и бизнес-ланчей. Об итогах проведения аукциона сообщается на сайте ЕИС «Заупки». «Срок подписания контракта победителем аукциона истек 2 ноября. «В связи с тем, что победителем электронного аукциона не подписан в установленный срок контракт […] такой победитель признан уклонившимся от заключения контакта», — говорится на сайте. В ноябре администрация Шадринска объявила о проведении аукциона на оказание услуг по организации фуршетов при проведении мэрией «социально-значимых мероприятий и официальных приемов». Согласно опубликованному протоколу, единственную заявку на аукцион подало Городское потребительское общество «Урал» Антона Мануйлова. Начальная (максимальная) цена контракта составила 124 тыс рублей. Указано, что мэрия обязана обратиться в УФАС для включения компании в реестр недобросоветсных поставщиков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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