Курганский ресторатор оставил мэрию без фуршетов

Победитель аукциона на организацию обедов и бизнес-ланчей отказался от подписания контракта Фото: Елизавета Чернышова © URA.RU

Предприятие курганского ресторатора Антона Мануйлова уклонилось от заключения госконтракта с мэрией Шадринска на организацию обедов и бизнес-ланчей. Об итогах проведения аукциона сообщается на сайте ЕИС «Заупки».

«Срок подписания контракта победителем аукциона истек 2 ноября. «В связи с тем, что победителем электронного аукциона не подписан в установленный срок контракт […] такой победитель признан уклонившимся от заключения контакта», — говорится на сайте. В ноябре администрация Шадринска объявила о проведении аукциона на оказание услуг по организации фуршетов при проведении мэрией «социально-значимых мероприятий и официальных приемов».

Согласно опубликованному протоколу, единственную заявку на аукцион подало Городское потребительское общество «Урал» Антона Мануйлова. Начальная (максимальная) цена контракта составила 124 тыс рублей. Указано, что мэрия обязана обратиться в УФАС для включения компании в реестр недобросоветсных поставщиков.