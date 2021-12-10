Свердловские меценаты устроили битву за раритет от Куйвашева

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Презентация Екатеринбургом заявки на проведение Expo-2025 в Париже. Париж, куйвашев евгений, портрет
Евгений Куйвашев продал на аукционе свой чайный сервиз Фото:

Участники благотворительного аукциона «Екатерининская ассамблея» в Екатеринбурге разыграли самый дорогой лот за всю 11-летнюю историю мероприятия. Им стал уникальный чайный сервиз из личной коллекции свердловского губернатора Евгения Куйвашева. За 42 млн рублей набор вскладчину приобрели директор ООО «Малышева-73» Игорь Заводовский и основатель «Сима-ленда» Андрей Симановский.

Вместе с бизнесменами за лот боролся соучредитель «Малышева-73» Константин Погребинский. Трое участников вслед друг за другом упрямо повышали ставки. В итоге Заводовский предложил сложиться и выкупить сервиз. С ним согласился Симановский. Торги, по оценке организаторов, стали самыми долгими в истории «Екатерининской ассамблеи».

Рекордной оказалась и цена лота. На старте сервиз Куйвашева стоил 160 тысяч рублей. Итоговая стоимость составила 42 млн рублей. Такой суммы в истории аукциона еще не было. Сам губернатор на торжественном вечере присутствовать не смог — он улетел в Москву, где общался с министром промышленности РФ Денисом Мантуровым.

«Екатерининская ассамблея» — главный благотворительный аукцион Урала — прошел 10 декабря в 11-й раз. В рамках вечера богатейшие бизнесмены и влиятельнейшие политики разыгрывают уникальные лоты. Один из них представил лично губернатор Евгений Куйвашев: чайный сервиз «Охотничий» из сысертского фарфора. В 2019 году Симановский приобрел другой лот от губернатора — за 35 млн рублей он выкупил стол, изготовленный Куйвашевым.

Чайный сервиз из личной коллекции Евгения Куйвашева ушел с молотка за 42 млн рублей
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Участники благотворительного аукциона «Екатерининская ассамблея» в Екатеринбурге разыграли самый дорогой лот за всю 11-летнюю историю мероприятия. Им стал уникальный чайный сервиз из личной коллекции свердловского губернатора Евгения Куйвашева. За 42 млн рублей набор вскладчину приобрели директор ООО «Малышева-73» Игорь Заводовский и основатель «Сима-ленда» Андрей Симановский. Вместе с бизнесменами за лот боролся соучредитель «Малышева-73» Константин Погребинский. Трое участников вслед друг за другом упрямо повышали ставки. В итоге Заводовский предложил сложиться и выкупить сервиз. С ним согласился Симановский. Торги, по оценке организаторов, стали самыми долгими в истории «Екатерининской ассамблеи». Рекордной оказалась и цена лота. На старте сервиз Куйвашева стоил 160 тысяч рублей. Итоговая стоимость составила 42 млн рублей. Такой суммы в истории аукциона еще не было. Сам губернатор на торжественном вечере присутствовать не смог — он улетел в Москву, где общался с министром промышленности РФ Денисом Мантуровым. «Екатерининская ассамблея» — главный благотворительный аукцион Урала — прошел 10 декабря в 11-й раз. В рамках вечера богатейшие бизнесмены и влиятельнейшие политики разыгрывают уникальные лоты. Один из них представил лично губернатор Евгений Куйвашев: чайный сервиз «Охотничий» из сысертского фарфора. В 2019 году Симановский приобрел другой лот от губернатора — за 35 млн рублей он выкупил стол, изготовленный Куйвашевым.
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