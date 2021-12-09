09 декабря 2021

Куйвашев доложил министру РФ о проблемах из-за COVID. «Ограничивает нас в развитии»

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ИННОПРОМ-2017. Второй день. Екатеринбург, куйвашев евгений, мантуров денис
Евгений Куйвашев (слева) и Денис Мантуров (справа) встретились в Москве Фото:
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Коронавирус COVID-19

Пандемия коронавируса значительно мешает развитию промышленности в Свердловской области из-за того, что большие ресурсы тратятся на защиту здоровья граждан. Об этом губернатор Евгений Куйвашев рассказал руководителю Минпромторга РФ Денису Мантурову на совещании в Москве.

«Несмотря на то, что пандемия в определенной степени ограничивает нас в развитии — огромные ресурсы сегодня направляются на защиту жизни и здоровья людей — в целом удается не снижать темпы развития промышленности, которая традиционно является ключевой отраслью экономики региона», — сообщил Евгений Куйвашев. Его слова приводит региональный департамент информационной политики.

В ответ Мантуров обратил внимание, что свердловские предприятия демонстрируют инвестиционную активность. За последние семь лет областные производители многократно обращались за федеральными средствами: с 2014 года предприятия подали в Фонд развития промышленности 250 заявок на общую сумму свыше 52 млрд рублей.

Мантуров и Куйвшев провели рабочую встречу 10 декабря в Москве. До этого последний раз они публично встречались летом на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге. Мантуров прибыл на Урал в составе делегации правительства РФ.

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Пандемия коронавируса значительно мешает развитию промышленности в Свердловской области из-за того, что большие ресурсы тратятся на защиту здоровья граждан. Об этом губернатор Евгений Куйвашев рассказал руководителю Минпромторга РФ Денису Мантурову на совещании в Москве. «Несмотря на то, что пандемия в определенной степени ограничивает нас в развитии — огромные ресурсы сегодня направляются на защиту жизни и здоровья людей — в целом удается не снижать темпы развития промышленности, которая традиционно является ключевой отраслью экономики региона», — сообщил Евгений Куйвашев. Его слова приводит региональный департамент информационной политики. В ответ Мантуров обратил внимание, что свердловские предприятия демонстрируют инвестиционную активность. За последние семь лет областные производители многократно обращались за федеральными средствами: с 2014 года предприятия подали в Фонд развития промышленности 250 заявок на общую сумму свыше 52 млрд рублей. Мантуров и Куйвшев провели рабочую встречу 10 декабря в Москве. До этого последний раз они публично встречались летом на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге. Мантуров прибыл на Урал в составе делегации правительства РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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