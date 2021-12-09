Куйвашев доложил министру РФ о проблемах из-за COVID. «Ограничивает нас в развитии»

10 декабря 2021 в 21:26 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев (слева) и Денис Мантуров (справа) встретились в Москве Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Пандемия коронавируса значительно мешает развитию промышленности в Свердловской области из-за того, что большие ресурсы тратятся на защиту здоровья граждан. Об этом губернатор Евгений Куйвашев рассказал руководителю Минпромторга РФ Денису Мантурову на совещании в Москве. «Несмотря на то, что пандемия в определенной степени ограничивает нас в развитии — огромные ресурсы сегодня направляются на защиту жизни и здоровья людей — в целом удается не снижать темпы развития промышленности, которая традиционно является ключевой отраслью экономики региона», — сообщил Евгений Куйвашев. Его слова приводит региональный департамент информационной политики. В ответ Мантуров обратил внимание, что свердловские предприятия демонстрируют инвестиционную активность. За последние семь лет областные производители многократно обращались за федеральными средствами: с 2014 года предприятия подали в Фонд развития промышленности 250 заявок на общую сумму свыше 52 млрд рублей. Мантуров и Куйвшев провели рабочую встречу 10 декабря в Москве. До этого последний раз они публично встречались летом на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге. Мантуров прибыл на Урал в составе делегации правительства РФ. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Пандемия коронавируса значительно мешает развитию промышленности в Свердловской области из-за того, что большие ресурсы тратятся на защиту здоровья граждан. Об этом губернатор Евгений Куйвашев рассказал руководителю Минпромторга РФ Денису Мантурову на совещании в Москве. «Несмотря на то, что пандемия в определенной степени ограничивает нас в развитии — огромные ресурсы сегодня направляются на защиту жизни и здоровья людей — в целом удается не снижать темпы развития промышленности, которая традиционно является ключевой отраслью экономики региона», — сообщил Евгений Куйвашев. Его слова приводит региональный департамент информационной политики. В ответ Мантуров обратил внимание, что свердловские предприятия демонстрируют инвестиционную активность. За последние семь лет областные производители многократно обращались за федеральными средствами: с 2014 года предприятия подали в Фонд развития промышленности 250 заявок на общую сумму свыше 52 млрд рублей. Мантуров и Куйвшев провели рабочую встречу 10 декабря в Москве. До этого последний раз они публично встречались летом на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге. Мантуров прибыл на Урал в составе делегации правительства РФ.