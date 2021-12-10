В Санкт-Петербурге по вине стоматологов скончался ребенок

11 декабря 2021 в 03:17 Размер текста - 17 +

В частной клинике Санкт-Петербурга скончался шестилетний мальчик Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В частной стоматологической клинике Санкт-Петербурга после введения наркоза скончался шестилетний мальчик. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу (СК России по Санкт-Петербургу). «Следственными органами СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. „в“ ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), по факту наступления смерти 10 декабря 2021 года в одной из частных стоматологических клиник, расположенных в Приморском районе города, малолетнего мальчика», — пишет пресс-служба СК России по Санкт-Петербургу. Сообщается, что 10 декабря в одной из частных стоматологических клиник, расположенных в Приморском районе Санкт-Петербурга на улице Шаврова, погиб маленький мальчик. Трагедия произошла после введения наркоза в организм ребенка. В настоящее время Следственный комитет проводит проверку, направленную на установление всех обстоятельств произошедшего. Также к делу подключилась прокуратура. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В частной стоматологической клинике Санкт-Петербурга после введения наркоза скончался шестилетний мальчик. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу (СК России по Санкт-Петербургу). «Следственными органами СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. „в“ ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), по факту наступления смерти 10 декабря 2021 года в одной из частных стоматологических клиник, расположенных в Приморском районе города, малолетнего мальчика», — пишет пресс-служба СК России по Санкт-Петербургу. Сообщается, что 10 декабря в одной из частных стоматологических клиник, расположенных в Приморском районе Санкт-Петербурга на улице Шаврова, погиб маленький мальчик. Трагедия произошла после введения наркоза в организм ребенка. В настоящее время Следственный комитет проводит проверку, направленную на установление всех обстоятельств произошедшего. Также к делу подключилась прокуратура.