10 декабря 2021

В Санкт-Петербурге по вине стоматологов скончался ребенок

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Стоматология. Челябинск, стоматология, стоматологическое кресло
В частной клинике Санкт-Петербурга скончался шестилетний мальчик Фото:

В частной стоматологической клинике Санкт-Петербурга после введения наркоза скончался шестилетний мальчик. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу (СК России по Санкт-Петербургу).

«Следственными органами СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. „в“ ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), по факту наступления смерти 10 декабря 2021 года в одной из частных стоматологических клиник, расположенных в Приморском районе города, малолетнего мальчика», — пишет пресс-служба СК России по Санкт-Петербургу.

Сообщается, что 10 декабря в одной из частных стоматологических клиник, расположенных в Приморском районе Санкт-Петербурга на улице Шаврова, погиб маленький мальчик. Трагедия произошла после введения наркоза в организм ребенка. В настоящее время Следственный комитет проводит проверку, направленную на установление всех обстоятельств произошедшего. Также к делу подключилась прокуратура.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В частной стоматологической клинике Санкт-Петербурга после введения наркоза скончался шестилетний мальчик. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу (СК России по Санкт-Петербургу). «Следственными органами СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. „в“ ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), по факту наступления смерти 10 декабря 2021 года в одной из частных стоматологических клиник, расположенных в Приморском районе города, малолетнего мальчика», — пишет пресс-служба СК России по Санкт-Петербургу. Сообщается, что 10 декабря в одной из частных стоматологических клиник, расположенных в Приморском районе Санкт-Петербурга на улице Шаврова, погиб маленький мальчик. Трагедия произошла после введения наркоза в организм ребенка. В настоящее время Следственный комитет проводит проверку, направленную на установление всех обстоятельств произошедшего. Также к делу подключилась прокуратура.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...