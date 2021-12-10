В Госдуме предложили запретить летать в Египет без QR-кодов

11 декабря 2021 в 06:16 Размер текста - 17 +

Для прибывших из Египта российских туристов предложили ввести «барьеры» Фото: Алена Полозова © URA.RU новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды В Госдуме хотят разрешить полеты в Египет только по QR-кодам в связи с распространением омикрон-штамма. С такой инициативой выступил депутат Сергей Кривоносов. «Если будут проверять при посадке в самолет QR-коды, то это будет достаточно эффективный элемент защиты», — заявил Кривоносов в интервью радио Sputnik. По его мнению, в курортную страну стоит пускать только людей, прошедших вакцинацию от коронавируса. Кривоносов отметил, что в период новогодних праздников Египет может стать очень популярным направлением, в этом случае необходимо предусмотреть введение «барьеров», в первую очередь для возвращающихся в Россию туристов. Для принятия каких-либо ограничительных мер следует изучить реальную эпидемиологическую обстановку в Египте и выслушать рекомендации Роспотребнадзора, добавил депутат. Ранее иммунолог Николай Крючков заявил, что пятая волна COVID-19 может начаться в середине января. Он отметил, что в Бельгию и Европу штамм попал с туристами, приехавшими из Египта. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Госдуме хотят разрешить полеты в Египет только по QR-кодам в связи с распространением омикрон-штамма. С такой инициативой выступил депутат Сергей Кривоносов. «Если будут проверять при посадке в самолет QR-коды, то это будет достаточно эффективный элемент защиты», — заявил Кривоносов в интервью радио Sputnik. По его мнению, в курортную страну стоит пускать только людей, прошедших вакцинацию от коронавируса. Кривоносов отметил, что в период новогодних праздников Египет может стать очень популярным направлением, в этом случае необходимо предусмотреть введение «барьеров», в первую очередь для возвращающихся в Россию туристов. Для принятия каких-либо ограничительных мер следует изучить реальную эпидемиологическую обстановку в Египте и выслушать рекомендации Роспотребнадзора, добавил депутат. Ранее иммунолог Николай Крючков заявил, что пятая волна COVID-19 может начаться в середине января. Он отметил, что в Бельгию и Европу штамм попал с туристами, приехавшими из Египта.