Премьер Польши выдвинул жесткий ультиматум России. «Быть с Европой или против нее» 11 декабря 2021 в 06:46 Размер текста - 17 + В Польше выдвинули ультиматум России насчет ее отношений с Европой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета «Северный поток — 2» В Польше выдвинули жесткий ультиматум России, касающийся отношений с европейскими странами. Его произнес премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. «Россия должна решить: она хочет быть с Европой или против Европы», — сказал Моравецкий в беседе с газетой la Repubblica. Политик считает, что Москва «исследует границы дозволенного» и ставит для себя цель «разделить Европу». Моравецкий утверждает, что Запад в лице Европы покажет слабость, если даст согласие на запуск российского газопровода «Северный поток — 2». Премьер-министр Польши заявляет, что время уступок России закончилось, и теперь начнутся жесткие санкции в отношении страны. Строительство «Северного потока — 2» полностью завершилось 10 сентября. Для ввода в эксплуатацию газопровода необходимо завершить процесс сертификации в Германии — компании-оператора Nord Stream 2 AG. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. В Польше выдвинули жесткий ультиматум России, касающийся отношений с европейскими странами. Его произнес премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. «Россия должна решить: она хочет быть с Европой или против Европы», — сказал Моравецкий в беседе с газетой la Repubblica. Политик считает, что Москва «исследует границы дозволенного» и ставит для себя цель «разделить Европу». Моравецкий утверждает, что Запад в лице Европы покажет слабость, если даст согласие на запуск российского газопровода «Северный поток — 2». Премьер-министр Польши заявляет, что время уступок России закончилось, и теперь начнутся жесткие санкции в отношении страны. Строительство «Северного потока — 2» полностью завершилось 10 сентября. Для ввода в эксплуатацию газопровода необходимо завершить процесс сертификации в Германии — компании-оператора Nord Stream 2 AG. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} Расскажите о новости друзьям