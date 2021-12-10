10 декабря 2021

Премьер Польши выдвинул жесткий ультиматум России. «Быть с Европой или против нее»

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Дубровский на ЧТПЗ Северный поток 2 Челябинск, чтпз, труба, северный поток
В Польше выдвинули ультиматум России насчет ее отношений с Европой Фото:
новость из сюжета
«Северный поток — 2»

В Польше выдвинули жесткий ультиматум России, касающийся отношений с европейскими странами. Его произнес премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

«Россия должна решить: она хочет быть с Европой или против Европы», — сказал Моравецкий в беседе с газетой la Repubblica. Политик считает, что Москва «исследует границы дозволенного» и ставит для себя цель «разделить Европу».

Моравецкий утверждает, что Запад в лице Европы покажет слабость, если даст согласие на запуск российского газопровода «Северный поток — 2». Премьер-министр Польши заявляет, что время уступок России закончилось, и теперь начнутся жесткие санкции в отношении страны.

Строительство «Северного потока — 2» полностью завершилось 10 сентября. Для ввода в эксплуатацию газопровода необходимо завершить процесс сертификации в Германии — компании-оператора Nord Stream 2 AG.

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В Польше выдвинули жесткий ультиматум России, касающийся отношений с европейскими странами. Его произнес премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. «Россия должна решить: она хочет быть с Европой или против Европы», — сказал Моравецкий в беседе с газетой la Repubblica. Политик считает, что Москва «исследует границы дозволенного» и ставит для себя цель «разделить Европу». Моравецкий утверждает, что Запад в лице Европы покажет слабость, если даст согласие на запуск российского газопровода «Северный поток — 2». Премьер-министр Польши заявляет, что время уступок России закончилось, и теперь начнутся жесткие санкции в отношении страны. Строительство «Северного потока — 2» полностью завершилось 10 сентября. Для ввода в эксплуатацию газопровода необходимо завершить процесс сертификации в Германии — компании-оператора Nord Stream 2 AG.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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