В Польше выдвинули жесткий ультиматум России, касающийся отношений с европейскими странами. Его произнес премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
«Россия должна решить: она хочет быть с Европой или против Европы», — сказал Моравецкий в беседе с газетой la Repubblica. Политик считает, что Москва «исследует границы дозволенного» и ставит для себя цель «разделить Европу».
Моравецкий утверждает, что Запад в лице Европы покажет слабость, если даст согласие на запуск российского газопровода «Северный поток — 2». Премьер-министр Польши заявляет, что время уступок России закончилось, и теперь начнутся жесткие санкции в отношении страны.
Строительство «Северного потока — 2» полностью завершилось 10 сентября. Для ввода в эксплуатацию газопровода необходимо завершить процесс сертификации в Германии — компании-оператора Nord Stream 2 AG.
В Польше выдвинули жесткий ультиматум России, касающийся отношений с европейскими странами. Его произнес премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. «Россия должна решить: она хочет быть с Европой или против Европы», — сказал Моравецкий в беседе с газетой la Repubblica. Политик считает, что Москва «исследует границы дозволенного» и ставит для себя цель «разделить Европу». Моравецкий утверждает, что Запад в лице Европы покажет слабость, если даст согласие на запуск российского газопровода «Северный поток — 2». Премьер-министр Польши заявляет, что время уступок России закончилось, и теперь начнутся жесткие санкции в отношении страны. Строительство «Северного потока — 2» полностью завершилось 10 сентября. Для ввода в эксплуатацию газопровода необходимо завершить процесс сертификации в Германии — компании-оператора Nord Stream 2 AG.