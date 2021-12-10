10 декабря 2021
09 декабря 2021

Тюменские блогеры устроили COVID-вечеринку на тысячу человек. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Вечеринка в Лухари бар. Тюмень, вечеринка, бар, Лухари бар, дискотеки нулевых
В Тюмени прошел костюмированный корпоратив блогеров Фото:

В тюменском Bullwar Bar в разгар пандемии прошел так называемый корпоратив блогеров — шумная вечеринка для интернет деятелей города. Мероприятие было посвящено карнавальной тематике и собрало тысячу гостей.

О высокой явке на вечеринке сообщила одна из организаторов, блогер Светлана Захарова. «Это феерия. 1000 человек!» — написала она в своем Instagram, пообещав позже поделиться подробным отчетом с вечеринки. По словам гостьи вечера, блогера Юлии Мироновой, вечеринка прошла «шумно и весело».

Темой вечеринки стал костюмированный карнавал. Поэтому многие отдыхающие были в масках, передает «Пятый канал». Отмечается, что на корпоратив пришли блогеры-мамы, женские психологи, маркетологи и независимые журналисты.

Фото:

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В тюменском Bullwar Bar в разгар пандемии прошел так называемый корпоратив блогеров — шумная вечеринка для интернет деятелей города. Мероприятие было посвящено карнавальной тематике и собрало тысячу гостей. О высокой явке на вечеринке сообщила одна из организаторов, блогер Светлана Захарова. «Это феерия. 1000 человек!» — написала она в своем Instagram, пообещав позже поделиться подробным отчетом с вечеринки. По словам гостьи вечера, блогера Юлии Мироновой, вечеринка прошла «шумно и весело». Темой вечеринки стал костюмированный карнавал. Поэтому многие отдыхающие были в масках, передает «Пятый канал». Отмечается, что на корпоратив пришли блогеры-мамы, женские психологи, маркетологи и независимые журналисты.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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