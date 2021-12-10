В Тюмени прошел костюмированный корпоратив блогеров Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В тюменском Bullwar Bar в разгар пандемии прошел так называемый корпоратив блогеров — шумная вечеринка для интернет деятелей города. Мероприятие было посвящено карнавальной тематике и собрало тысячу гостей.

О высокой явке на вечеринке сообщила одна из организаторов, блогер Светлана Захарова. «Это феерия. 1000 человек!» — написала она в своем Instagram, пообещав позже поделиться подробным отчетом с вечеринки. По словам гостьи вечера, блогера Юлии Мироновой, вечеринка прошла «шумно и весело».

Темой вечеринки стал костюмированный карнавал. Поэтому многие отдыхающие были в масках, передает «Пятый канал». Отмечается, что на корпоратив пришли блогеры-мамы, женские психологи, маркетологи и независимые журналисты.

Фото: Instagram, terenyusha