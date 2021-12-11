Сокуров назвал условие для личной встречи с Путиным

Режиссер готов встретиться с президентом, если Путин подтвердит свое приглашение Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Режиссер Александр Сокуров заявил, что готов к личной встрече с президентом России Владимиром Путиным при условии, что глава государства подтвердит свое желание «подискутировать». Об этом российский лидер заявлял 10 декабря на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

«Если президент считает, что нам есть что обсудить, то надо встретиться. Интересно послушать, что на самом деле он думает по поводу того, что я говорил», — заявил Сокуров РИА «Новости», отметив, что, по его мнению, Путин его «неправильно понял».

Спор между Путиным и Сокуровым, после которого президент пригласил режиссера встретиться лично и подискутировать, произошел в ходе встречи президента с членами СПЧ. Сокуров, в частности, нелицеприятно высказался о ситуации на Северном Кавказе и об отношениях Россия—Белоруссия. В ответ на заявление Сокурова, что Белоруссия находится на довольствии у России, Путин заявил, что «непозволительно так говорить». «Это неуважение к целому народу и целой стране», — обратился к режиссеру президент.

Слова Сокурова о Северном Кавказе, в частности о том, что Чечня стала националистической, не понравились главе республики Рамзану Кадырову. Он предложил проверить высказывания Сокурова на экстремизм. Ранее Сокуров и Кадыров уже вступали в публичную полемику. Поводом к ней стали сомнения режиссера в справедливости присвоения экс-главе Чечни Ахмату Кадырову и его сыну, действующему лидеру республики Рамзану звания Героя России. Удивление этим фактом Сокуров также высказал Путину, но российский лидер с ним не согласился.