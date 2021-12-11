Власти выделили миллиарды на выплаты россиянам с детьми

Выплаты смогут получить одинокие мамы и папы в РФ Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020-2021

Правительство РФ выделило почти 14 млрд рублей на выплаты пособий для неполных и малообеспеченных семей с детьми от 8 до 17 лет. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Более 13,8 млрд рублей будет дополнительно направлено в регионы на выплаты ежемесячных пособий на детей от 8 до 17 лет, которые растут в неполных семьях», — говорится на сайте правительства. По словам премьера, эти выплаты станут подспорьем для одиноких родителей в воспитании детей.

Ежемесячные пособия неполным малообеспеченным семьям выплачиваются с 1 июля 2021 года по инициативе президента РФ Владимира Путина. Размер выплаты составляет половину половину регионального прожиточного минимума на ребенка, в среднем по стране это около 5,5 тысячи рублей. Сейчас такие пособия получают семьи, в которых растет более 1,3 млн детей.