Российские власти провалили компанию по пропаганде вакцинации, считает Татьяна Мерзлякова Фото: Размик Закарян © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

Власти России провалили компанию по пропаганде вакцинации от COVID-19 и из-за этого были вынуждены ввести систему QR-кодов, чтобы обязать граждан прививаться. Такое мнение высказала уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

«Я всегда была сторонницей убеждения, а не принуждения. На мой взгляд, нормальной пропаганды прививаться, с привлечением лидеров общественного мнения, не было. А ведь она бы сработала. Принуждение, хоть и законное, как мы видим по реакции на QR-коды, люди отторгают. Потому что Россия — особая страна, которая никогда не жила по закону», — сказала Мерзлякова в разговоре с « Коммерсант-Урал ».

Омбудсмен отметила, что QR-коды ограничивают права человека, однако являются необходимой мерой при высокой заболеваемости населения. «У государства, видимо, не было другого варианта, как еще обезопасить население от вируса», — заключила Мерзлякова.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала ослабить закон о QR-кодах. По ее словам, стоит проработать вопрос предоставления соответствующего сертификата невакцинированным людям с антителами к коронавирусу. Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов поддержал такую инициативу, пишет RT.