Омбудсмен Москалькова призвала ослабить закон о QR-кодах

10 декабря 2021 в 17:25 Размер текста - 17 +

В Госдуме обсудят повсеместное введение QR-кодов Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что законопроект о QR-кодах недоработан. По ее словам, стоит проработать вопрос предоставления сертификата о вакцинации невакцинированным людям с антителами к коронавирусу. «Сегодня совершенно очевидно, что законопроекты требуют существенной доработки. Для того, чтобы появился QR-код и для тех, кто без прививки, но имеет, например, большое количество антител. Много других моментов доработки требует», — сказала Татьяна Москалькова телеканалу ОТР, трансляция ведется на их youtube-канале. По ее словам, пришли результаты заключения от экспертов, которым отправляли законопроекты. Москалькова заявила, что готова направить заключение в Госдуму. Ранее Москалькова заявила, что большинство россиян поддерживают введение QR-кодов, потому что хотят защитить себя. По ее словам, граждане сами принимают решение о прививке, при отказе от вакцинации им нужно будет готовыми столкнуться с ограничениями. Правительство направило в Госдуму законопроекты о повсеместном введении QR-кодов в транспорте и общественных местах, передают «Дни.ру». Инициативу могут обсудить в Госдуме 14 декабря. По словам президента РФ Владимира Путина, закон о QR-кодах в транспорте будет носить рамочный характер. Окончательное решение примут регионы, пишет Vse42.ru. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что законопроект о QR-кодах недоработан. По ее словам, стоит проработать вопрос предоставления сертификата о вакцинации невакцинированным людям с антителами к коронавирусу. «Сегодня совершенно очевидно, что законопроекты требуют существенной доработки. Для того, чтобы появился QR-код и для тех, кто без прививки, но имеет, например, большое количество антител. Много других моментов доработки требует», — сказала Татьяна Москалькова телеканалу ОТР, трансляция ведется на их youtube-канале. По ее словам, пришли результаты заключения от экспертов, которым отправляли законопроекты. Москалькова заявила, что готова направить заключение в Госдуму. Ранее Москалькова заявила, что большинство россиян поддерживают введение QR-кодов, потому что хотят защитить себя. По ее словам, граждане сами принимают решение о прививке, при отказе от вакцинации им нужно будет готовыми столкнуться с ограничениями. Правительство направило в Госдуму законопроекты о повсеместном введении QR-кодов в транспорте и общественных местах, передают «Дни.ру». Инициативу могут обсудить в Госдуме 14 декабря. По словам президента РФ Владимира Путина, закон о QR-кодах в транспорте будет носить рамочный характер. Окончательное решение примут регионы, пишет Vse42.ru.