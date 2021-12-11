В Ассоциации автошкол предрекли еще больше штрафов для водителей

11 декабря 2021 в 19:59 Размер текста - 17 +

Наказания за превышение средней скорости движения не усилят безопасность на дорогах, считает эксперт Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Введение в ГОСТ пункта о наказании водителей за превышение средней скорости движения может привести к увеличению количества штрафов, а не к усилению безопасности на дорогах. Таким мнением в беседе с URA.RU поделилась президент Национального союза ассоциации автошкол Елена Зайцева. «Когда вводят такую карающую меру без всяких других, я начинаю сомневаться, что это для повышения безопасности, а не исключительно для собирания штрафов. Например, на Западе, в Европе саму проезжую часть выстраивают так, чтобы водителям самим приходилось снижать скорость. В Москве есть такие магистрали, где можно, действительно, ездить быстро и безопасно, но там устанавливают ограничения гораздо ниже, чтобы можно было собрать с водителей побольше штрафов», — заявила Елена Зайцева. В беседе с URA.RU автоюрист Лев Воропаев добавил, что оспорить результаты камер видеофиксации невозможно. «Идея, вроде бы, здравая с точки зрения обеспечения безопасности, так как, по данным ГИБДД, превышение скорости является одним из основных источников аварийности, поэтому, какой-то способ фиксации необходим, но главное, чтобы это не выходило за рамки. Так как у многих автолюбителей средства видеофиксации вызывают вопрос о том, как они устанавливаются и сертифицируются, потому что в суде нереально доказать, что прибор обманывает или неверно фиксирует нарушение скорости», — объяснил он. При этом юрист добавил, что пункт о наказании водителей за превышение средней скорости движения должны, после внесения в ГОСТ, ввести в нормативные документы. «Сейчас просто пытаются под те камеры, которые тысячами установили по всей стране, подвести нормативную базу. Но ГОСТ, с точки зрения законодательной иерархии, является не самым сильным нормативно-правовым документом. То есть, помимо него, изменения нужно внести в правила дорожного движения и в Кодекс об административных правонарушениях», — подчеркнул Воропаев. Ранее появилась информация о том, что МВД планирует вернуть практику наказания водителей за превышение средней скорости движения. От нее отказались в 2021 году. Соответствующий пункт будет внесен в в ГОСТ, который планируют утвердить в 2022 году. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Введение в ГОСТ пункта о наказании водителей за превышение средней скорости движения может привести к увеличению количества штрафов, а не к усилению безопасности на дорогах. Таким мнением в беседе с URA.RU поделилась президент Национального союза ассоциации автошкол Елена Зайцева. «Когда вводят такую карающую меру без всяких других, я начинаю сомневаться, что это для повышения безопасности, а не исключительно для собирания штрафов. Например, на Западе, в Европе саму проезжую часть выстраивают так, чтобы водителям самим приходилось снижать скорость. В Москве есть такие магистрали, где можно, действительно, ездить быстро и безопасно, но там устанавливают ограничения гораздо ниже, чтобы можно было собрать с водителей побольше штрафов», — заявила Елена Зайцева. В беседе с URA.RU автоюрист Лев Воропаев добавил, что оспорить результаты камер видеофиксации невозможно. «Идея, вроде бы, здравая с точки зрения обеспечения безопасности, так как, по данным ГИБДД, превышение скорости является одним из основных источников аварийности, поэтому, какой-то способ фиксации необходим, но главное, чтобы это не выходило за рамки. Так как у многих автолюбителей средства видеофиксации вызывают вопрос о том, как они устанавливаются и сертифицируются, потому что в суде нереально доказать, что прибор обманывает или неверно фиксирует нарушение скорости», — объяснил он. При этом юрист добавил, что пункт о наказании водителей за превышение средней скорости движения должны, после внесения в ГОСТ, ввести в нормативные документы. «Сейчас просто пытаются под те камеры, которые тысячами установили по всей стране, подвести нормативную базу. Но ГОСТ, с точки зрения законодательной иерархии, является не самым сильным нормативно-правовым документом. То есть, помимо него, изменения нужно внести в правила дорожного движения и в Кодекс об административных правонарушениях», — подчеркнул Воропаев. Ранее появилась информация о том, что МВД планирует вернуть практику наказания водителей за превышение средней скорости движения. От нее отказались в 2021 году. Соответствующий пункт будет внесен в в ГОСТ, который планируют утвердить в 2022 году.