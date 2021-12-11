Строительство комплекса «Баден-Баден» на берегу озера Шарташ предположительно планируется начать в 2022 году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пикет против строительства термального комплекса «Баден-Баден» около озера Шарташ (Екатеринбург) стартовал у входа в лесопарк «Каменные палатки». На месте собрались несколько десятков человек, передает корреспондент URA.RU.

«Охранная зона памятника природы „Озеро Шарташ“ не установлена. Это нарушение закона дает возможность строить на его берегу», — написано на одном из плакатов.

Экологический пикет, по словам организаторов, призван привлечь внимание к защите конституционного права жителей на благоприятную окружающую среду. Организатором акции является общественница Елена Кольцова. Экоактивисты выступают против застройки у озера Шарташ, в том числе стройки термального комплекса «Баден-Баден». Ожидалось, что на пикете примут участие порядка 50 человек.

Строительство комплекса «Баден-Баден» на берегу озера Шарташ предположительно планируется начать в 2022 году. Для этого участок, на котором собираются возводить комплекс, необходимо перевести из зоны отдыха населения в зону центра обслуживания рекреационных территорий. После чего возможен старт проектирования, в который входят экспертизы, в том числе экологическая. Против стройки термального комплекса выступают местные жители. Так, письма губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с требованием остановить стройку отправляли экскурсоводы, а также более пяти тысяч горожан, проживающих на улицах В.Высоцкого, Сыромолотова и Рассветная (расположены рядом с лесопарком).

Споры вокруг строительства возникали и у депутатов гордумы. Во время представления проекта директором лесопарка Артуром Зиганшиным развернулась дискуссия, связанная с нагрузкой на водоем и окружающую среду. Прозвучало предложение перенести «Баден-Баден» на другое место. Известно также, что аналогичный термальный комплекс может появиться на Большом Конном полуострове (ВИЗ, Екатеринбург).

Жители города подготовили самодельные плакаты Наталья Ельцова © URA.RU

На месте собрались несколько десятков человек Наталья Ельцова © URA.RU