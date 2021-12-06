06 декабря 2021

Жители Екатеринбурга жалуются Куйвашеву на стройку на Шарташе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Екатеринбурга, орден ленина, жби, город екатеринбург, мжк, молодежный жилой комплекс
Жители микрорайона МЖК подхватили инициативу от Союза уральских экскурсоводов Фото:

Более пяти тысяч жителей Екатеринбурга, проживающих на улицах В.Высоцкого, Сыромолотова и Рассветная, написали открытое письмо на имя губернатора Евгения Куйвашева. Они выразили несогласие со стройкой нового комплекса «Баден-Баден» на берегу озера Шарташ. Письмо опубликовал telegram-канал Парки и скверы Екатеринбурга.

«Мы заявляем о решительном несогласии со строительством на ООПТ Шарташского лесного парка термального комплекса „Баден-Баден“», — сообщается в письме.

Всего жители микрорайона МЖК выделили пять пунктов, в которых говорится о том, что строительство комплекса нарушает единую экосистему, разрушает сочетание лесной зоны и озера в черте города. Кроме того, стройка, по словам жителей, снижает уровень комфорта проживания в микрорайоне ЖБИ (в связи с увеличением посещаемости указанной зоны), а также увеличивает транспортную нагрузку на район.

«Баден-Баден» — термальный комплекс на Уктусе, владелец которого собирается отстроить еще два на территории Шарташа и клуба Cuba Beach Club на набережной Верх-Исетского пруда. Мастер-план обновленной зоны Шарташа, в который вошел «Баден-Баден», представили в минувшем сентябре, но депутаты городской думы высказались против него. Проект власти заморозили и выдвинули условия застройщику. При повторном рассмотрении проекта в ноябре власти и застройщик вновь не смогли договориться о строительстве комплекса в зеленой зоне Шарташа. Жители МЖК подхватили инициативу экскурсоводов, которые также написали открытое письмо на имя Губернатора.

Текст открытого письма жителей района
Фото:
Фото:

Фото:
Фото:

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург» и в viber-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Более пяти тысяч жителей Екатеринбурга, проживающих на улицах В.Высоцкого, Сыромолотова и Рассветная, написали открытое письмо на имя губернатора Евгения Куйвашева. Они выразили несогласие со стройкой нового комплекса «Баден-Баден» на берегу озера Шарташ. Письмо опубликовал telegram-канал Парки и скверы Екатеринбурга. «Мы заявляем о решительном несогласии со строительством на ООПТ Шарташского лесного парка термального комплекса „Баден-Баден“», — сообщается в письме. Всего жители микрорайона МЖК выделили пять пунктов, в которых говорится о том, что строительство комплекса нарушает единую экосистему, разрушает сочетание лесной зоны и озера в черте города. Кроме того, стройка, по словам жителей, снижает уровень комфорта проживания в микрорайоне ЖБИ (в связи с увеличением посещаемости указанной зоны), а также увеличивает транспортную нагрузку на район. «Баден-Баден» — термальный комплекс на Уктусе, владелец которого собирается отстроить еще два на территории Шарташа и клуба Cuba Beach Club на набережной Верх-Исетского пруда. Мастер-план обновленной зоны Шарташа, в который вошел «Баден-Баден», представили в минувшем сентябре, но депутаты городской думы высказались против него. Проект власти заморозили и выдвинули условия застройщику. При повторном рассмотрении проекта в ноябре власти и застройщик вновь не смогли договориться о строительстве комплекса в зеленой зоне Шарташа. Жители МЖК подхватили инициативу экскурсоводов, которые также написали открытое письмо на имя Губернатора.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...