Экскурсоводы требуют остановить стройку «Баден-Бадена» на Шарташе. Куйвашеву направлено письмо

02 декабря 2021 в 11:57 Размер текста - 17 +

Союз уральских экскурсоводов возмущен экологической опасностью термального комплекса для озера и леса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Союз уральских экскурсоводов (УрСЭГ) попросил у губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева запретить строительство комплекса «Баден-Баден» на территории озера Шарташ в Екатеринбурге. Открытое письмо опубликовано на сайте союза. «Проект строительства термального комплекса „Баден Баден“ (как, впрочем, и любого иного подобного объекта капитального строительства) на южном берегу озера Шарташ внушает обоснованные опасения специалистам экскурсионного дела», — сообщают экскурсоводы в письме. Они отмечают, что, «исходя из заявленного описания проекта, нет ни одной причины, по которой этот объект нельзя было бы построить» на любой другой территории. По словам экскурсоводов, проект противоречит целям и задачам ГУБ СО «Шарташский лесной парк», может нанести вред окружающей среде и интересам местного населения. «Вызывают обоснованные опасения непросчитанные риски ущерба для гидросистемы озера, природы и экологии лесопарка в процессе осуществления строительных работ, рытья котлованов, прокладки канализации», — аргументирует свою позицию в письме представители союза. В департаменте информационной политики губернатора Свердловской области взяли паузу для комментария. Мастер-план обновленной зоны Шарташа, в который вошел «Баден-Баден» представили в минувшем сентябре, но депутаты городской думы высказались против него. Проект власти заморозили и выдвинули условия застройщику. При повторном рассмотрении проекта в ноябре власти и застройщик вновь не смогли договориться о строительстве комплекса в зеленой зоне Шарташа. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Союз уральских экскурсоводов (УрСЭГ) попросил у губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева запретить строительство комплекса «Баден-Баден» на территории озера Шарташ в Екатеринбурге. Открытое письмо опубликовано на сайте союза. «Проект строительства термального комплекса „Баден Баден“ (как, впрочем, и любого иного подобного объекта капитального строительства) на южном берегу озера Шарташ внушает обоснованные опасения специалистам экскурсионного дела», — сообщают экскурсоводы в письме. Они отмечают, что, «исходя из заявленного описания проекта, нет ни одной причины, по которой этот объект нельзя было бы построить» на любой другой территории. По словам экскурсоводов, проект противоречит целям и задачам ГУБ СО «Шарташский лесной парк», может нанести вред окружающей среде и интересам местного населения. «Вызывают обоснованные опасения непросчитанные риски ущерба для гидросистемы озера, природы и экологии лесопарка в процессе осуществления строительных работ, рытья котлованов, прокладки канализации», — аргументирует свою позицию в письме представители союза. В департаменте информационной политики губернатора Свердловской области взяли паузу для комментария. Мастер-план обновленной зоны Шарташа, в который вошел «Баден-Баден» представили в минувшем сентябре, но депутаты городской думы высказались против него. Проект власти заморозили и выдвинули условия застройщику. При повторном рассмотрении проекта в ноябре власти и застройщик вновь не смогли договориться о строительстве комплекса в зеленой зоне Шарташа.