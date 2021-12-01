Новый «Баден-Баден» хотят строить в Екатеринбурге на берегу пруда

Новый комплекс «Баден-Баден» планируется построить на Большом Конном полуострове (ВИЗ) в Екатеринбурге. Инвестор Евгений Кононов на эти цели запланировал территорию закрытого клуба Cuba Beach Club. Об этом сообщил депутат гордумы Константин Киселев на своей странице в Facebook.
«Инвестор планирует аналогичный комплекс на Кубе, что на Большом Конном полуострове на ВИЗе», — пишет депутат. Комплекс на ВИЗе — не замена тому, что планируется построить на берегу Шарташа, а еще один комплекс сети «Баден-Баден». На момент публикации с инвестором Евгением Кононовым связаться не удалось.
Мастер-план обновленной зоны Шарташа, в который вошел «Баден-Баден», представили в минувшем сентябре, но депутаты городской думы высказались против него. Проект власти заморозили и выдвинули условия застройщику. При повторном рассмотрении проекта в ноябре власти и застройщик вновь не смогли договориться о строительстве комплекса в зеленой зоне Шарташа. Уральские экскурсоводы написали открытое письмо Евгению Куйвашеву.
Новый комплекс «Баден-Баден» планируется построить на Большом Конном полуострове (ВИЗ) в Екатеринбурге. Инвестор Евгений Кононов на эти цели запланировал территорию закрытого клуба Cuba Beach Club. Об этом сообщил депутат гордумы Константин Киселев на своей странице в Facebook. «Инвестор планирует аналогичный комплекс на Кубе, что на Большом Конном полуострове на ВИЗе», — пишет депутат. Комплекс на ВИЗе — не замена тому, что планируется построить на берегу Шарташа, а еще один комплекс сети «Баден-Баден». На момент публикации с инвестором Евгением Кононовым связаться не удалось. Мастер-план обновленной зоны Шарташа, в который вошел «Баден-Баден», представили в минувшем сентябре, но депутаты городской думы высказались против него. Проект власти заморозили и выдвинули условия застройщику. При повторном рассмотрении проекта в ноябре власти и застройщик вновь не смогли договориться о строительстве комплекса в зеленой зоне Шарташа. Уральские экскурсоводы написали открытое письмо Евгению Куйвашеву.