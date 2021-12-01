01 декабря 2021

Новый «Баден-Баден» хотят строить в Екатеринбурге на берегу пруда

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Малый Конный и Большой Конный полуострова (Уральская Куба), побережье Верх-Исетского пруда. Екатеринбург, cuba, cuba beach club, пляжный комплекс куба
Клуб на ВИЗе продают с 2017 года Фото:

Новый комплекс «Баден-Баден» планируется построить на Большом Конном полуострове (ВИЗ) в Екатеринбурге. Инвестор Евгений Кононов на эти цели запланировал территорию закрытого клуба Cuba Beach Club. Об этом сообщил депутат гордумы Константин Киселев на своей странице в Facebook.

«Инвестор планирует аналогичный комплекс на Кубе, что на Большом Конном полуострове на ВИЗе», — пишет депутат. Комплекс на ВИЗе — не замена тому, что планируется построить на берегу Шарташа, а еще один комплекс сети «Баден-Баден». На момент публикации с инвестором Евгением Кононовым связаться не удалось.

Мастер-план обновленной зоны Шарташа, в который вошел «Баден-Баден», представили в минувшем сентябре, но депутаты городской думы высказались против него. Проект власти заморозили и выдвинули условия застройщику. При повторном рассмотрении проекта в ноябре власти и застройщик вновь не смогли договориться о строительстве комплекса в зеленой зоне Шарташа. Уральские экскурсоводы написали открытое письмо Евгению Куйвашеву.

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Новый комплекс «Баден-Баден» планируется построить на Большом Конном полуострове (ВИЗ) в Екатеринбурге. Инвестор Евгений Кононов на эти цели запланировал территорию закрытого клуба Cuba Beach Club. Об этом сообщил депутат гордумы Константин Киселев на своей странице в Facebook. «Инвестор планирует аналогичный комплекс на Кубе, что на Большом Конном полуострове на ВИЗе», — пишет депутат. Комплекс на ВИЗе — не замена тому, что планируется построить на берегу Шарташа, а еще один комплекс сети «Баден-Баден». На момент публикации с инвестором Евгением Кононовым связаться не удалось. Мастер-план обновленной зоны Шарташа, в который вошел «Баден-Баден», представили в минувшем сентябре, но депутаты городской думы высказались против него. Проект власти заморозили и выдвинули условия застройщику. При повторном рассмотрении проекта в ноябре власти и застройщик вновь не смогли договориться о строительстве комплекса в зеленой зоне Шарташа. Уральские экскурсоводы написали открытое письмо Евгению Куйвашеву.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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