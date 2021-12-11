Хованский заявил, что решение о его виновности принято «наверху». «Бегите!»

11 декабря 2021 в 23:48 Размер текста - 17 +

По словам блогера, вопрос о его виновности уже решен Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Блогер Юрий Хованский, обвиняемый по статье об оправдании терроризма, написал ответ на письмо подписчику, в котором заявил, что решение о его виновности уже принято, и призвал бежать из России. Фотография письма опубликована в telegram-канале девушки Хованского Марии Нелюбовой. «Следователь говорит, что вопрос моей виновности уже решен „наверху“. <…> Открыто говорил, что вопросы виновности/невиновности решаются не в зале суда, а в кабинетах чиновников. И самое главное, был абсолютно уверен в своей безнаказанности», — пишет Хованский. В письме блогер назвал Россию «царством беспредела» и заявил, что рад отъезду Моргенштерна и других исполнителей из страны. По его мнению, за границей будут рады принять таких «талантливых людей». Хованский призвал всех покинуть страну или смириться с ее действительностью. «Бегите!», — написал он в заключение. Мария Нелюбова опубликовала в своем Telegram фото письма Фото: Telegram Ранее Мария Нелюбова заявила, что СК предлагал Хованскому сделку. По словам девушки, следователь хотел, чтобы блогер изменил свои показания о времени исполнения песни, за которую судят Хованского, с 2012 года на 2018. Взамен на выполнение всех условий предлагалось смягчить наказание и назначить меру пресечения в виде штрафа. Хованский отказался от такой формы сотрудничества, заявляет Нелюбова. Тогда следователь пригрозил ему реальным сроком, который может составлять от 5 до 7 лет. В ответ на повторный отказ блогеру сообщили, что у него и его девушки могут возникнуть проблемы, рассказала Нелюбова. С июня 2021 года Юрий Хованский находится под стражей из-за обвинения в оправдании и пропаганде терроризма. Следствие усмотрело такие действия в одной из песен, в которой одобряется теракт на Дубровке. Хованский заявляет, что данная песня исполнялась в 2012 году, когда закон, по которому его хотят судить, еще не был принят. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Блогер Юрий Хованский, обвиняемый по статье об оправдании терроризма, написал ответ на письмо подписчику, в котором заявил, что решение о его виновности уже принято, и призвал бежать из России. Фотография письма опубликована в telegram-канале девушки Хованского Марии Нелюбовой. «Следователь говорит, что вопрос моей виновности уже решен „наверху“. <…> Открыто говорил, что вопросы виновности/невиновности решаются не в зале суда, а в кабинетах чиновников. И самое главное, был абсолютно уверен в своей безнаказанности», — пишет Хованский. В письме блогер назвал Россию «царством беспредела» и заявил, что рад отъезду Моргенштерна и других исполнителей из страны. По его мнению, за границей будут рады принять таких «талантливых людей». Хованский призвал всех покинуть страну или смириться с ее действительностью. «Бегите!», — написал он в заключение. Ранее Мария Нелюбова заявила, что СК предлагал Хованскому сделку. По словам девушки, следователь хотел, чтобы блогер изменил свои показания о времени исполнения песни, за которую судят Хованского, с 2012 года на 2018. Взамен на выполнение всех условий предлагалось смягчить наказание и назначить меру пресечения в виде штрафа. Хованский отказался от такой формы сотрудничества, заявляет Нелюбова. Тогда следователь пригрозил ему реальным сроком, который может составлять от 5 до 7 лет. В ответ на повторный отказ блогеру сообщили, что у него и его девушки могут возникнуть проблемы, рассказала Нелюбова. С июня 2021 года Юрий Хованский находится под стражей из-за обвинения в оправдании и пропаганде терроризма. Следствие усмотрело такие действия в одной из песен, в которой одобряется теракт на Дубровке. Хованский заявляет, что данная песня исполнялась в 2012 году, когда закон, по которому его хотят судить, еще не был принят.